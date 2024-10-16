Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει την αμερικανική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ότι θα αποφύγει να χτυπήσει τις ενεργειακές αλλά και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν κατά το ανταποδοτικό του χτύπημα εναντίον της Τεχεράνης, η οποία την 1η Οκτωβρίου εξαπέλυσε 180 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του ισραηλινού εδάφους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε στην Ουάσιγκτον ότι σκοπεύει να χτυπήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, η κυβέρνηση Μπάιντεν πιστεύει ότι η αποστολή του προηγμένου αμερικανικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας THAAD, καθώς επίσης και η αποστολή περίπου 100 Αμερικανών στρατιωτών για να το χειριστούν, θα κατευνάσουν ορισμένες από τις ανησυχίες του Ισραήλ για τα πιθανά νέα αντίποινα του Ιράν εναντίον του αλλά και τα γενικά προβλήματα ασφαλείας που φαίνεται πως ανακύπτουν στην ισραηλινή αεράμυνα.

Από την πλευρά τους, οι Τάιμς της Νέας Υόρκης αναφέρουν ότι καμία οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί και προσθέτουν πως τα αντίποινα των Ισραηλινών μπορούν να είναι μεγάλης κλίμακας ωθώντας την Τεχεράνη να συνεχίσει τον κύκλο των επιθέσεων.

Την ίδια στιγμή, η Washington Post σημειώνει πως οι υποσχέσεις των Ισραηλινών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περί μίας περισσότερο περιορισμένης κλίμακας απάντησης μπορεί, επίσης, να αφορούν μονάχα στην τρέχουσα χρονική στιγμή. Ειδικότερα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στην εφημερίδα, διατηρώντας την ανωνυμία τους, τονίζουν ότι οι διαβεβαιώσεις του Ισραήλ δεν είναι απόλυτες και μπορεί – ανάλογα με τις συνθήκες – να αλλάξουν, μελλοντικά.

Σημειώνουν δε πως το Ισραήλ στο παρελθόν δεν έχει τηρήσει ανάλογες υποσχέσεις προς την Ουάσιγκτον πέφτοντας στην παγίδα των εσωτερικών πολιτικών του προβλημάτων και ανατρέποντας εν τέλει προσδοκίες αλλά και σχέδια της Ουάσιγκτον.

Πιο πρόσφατο και ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι πριν από έναν περίπου μήνα η ισραηλινή ηγεσία διεμήνυσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι καλωσορίζει μία προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και, δύο ημέρες αργότερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν στη Βηρυτό και δολοφόνησαν τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χθες, Τρίτη στις 06:20 πμ. «Ακούμε τις σκέψεις της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά θα λάβουμε τις τελικές αποφάσεις μας βάσει των αναγκών της εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ», τόνιζε χαρακτηριστικά.

Η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προετοιμάζεται για τα ισραηλινά αντίποινα κρατώντας την ανάσα της για το ενδεχόμενο τελικά το Ισραήλ να μην τηρήσει για ακόμη μία φορά τον λόγο του και να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές ή/και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν φέρνοντας άπαντες σε αυτό το σημείο του χάρτη στο χείλος της αβύσσου, εκείνο δηλαδή ενός ευρύτερου περιφερειακού πολέμου.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταστήσει ήδη σαφές στην ισραηλινή ηγεσία ότι δεν θα υποστηρίξει ενδεχόμενο χτύπημα του Ισραήλ κατά των εν λόγω ιρανικών υποδομών με τον ίδιο να συνομιλεί και τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά από τις 21 Αυγούστου, τη στιγμή που ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, συνεχίζει να συνομιλεί τακτικά με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γιόαβ Γκάλαντ.

Οι επόμενες ημέρες – εάν όχι κι ώρες – είναι κρίσιμες με την Ουάσιγκτον στη χθεσινοβραδινή της ενημέρωση να υπογραμμίζει ότι «η δέσμευσή μας υπέρ της άμυνας του Ισραήλ είναι ακλόνητη. Δεν θα συζητήσουμε (σ.σ όμως) ιδιωτικές διπλωματικές συζητήσεις και παραπέμπουμε στην ισραηλινή κυβέρνηση για να μιλήσει για τις δικές της πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Πηγή: skai.gr

