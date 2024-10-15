Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, στην προσπάθεια να θωρακίσει τα συστήματα αεράμυνάς του απέναντι σε πιθανή επίθεση από το Ιράν και τους συμμάχους του, όπως ανέφερε έρευνα των Financial Times.

Πιθανώς, οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν το Ισραήλ να καλύψει το κενό στο σύστημα αεράμυνας του και να παράσχει βοήθεια στο έδαφός του, μεταφέροντας το σύστημα αναχαίτισης πυραύλων THAAD εν όψει μιας πιθανής επίθεσης στο Ιράν.

«Το πρόβλημα με τα πυρομαχικά του Ισραήλ είναι σοβαρό», δήλωσε η Ντάνα Στρολ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, αρμόδια για τη Μέση Ανατολή. «Εάν το Ιράν απαντήσει σε μια ισραηλινή επίθεση και η Χεζμπολάχ συμμετάσχει επίσης, τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ θα κατακλυστούν», πρόσθεσε.

Τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι απεριόριστα, είπε η Στρολ σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συνεχίσουν να προμηθεύουν πυρομαχικά στην Ουκρανία και το Ισραήλ με τον ίδιο ρυθμό. "Πλησιάζουμε σε ένα οριακό σημείο", σχολίασε.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η έλλειψη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aerospace Industry, Boaz Levy, είπε ότι τα εργοστάσια λειτουργούσαν τρεις βάρδιες για να διατηρήσουν την παραγωγή. «Ορισμένες από τις γραμμές παραγωγής μας λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Στόχος μας είναι να τηρήσουμε όλες τις υποχρεώσεις», είπε, προσθέτοντας ότι η παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης «δεν είναι θέμα λίγων ημερών».

Έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν το Ισραήλ - «Δεν θα χτυπήσουμε πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις»

Σύμφωνα με την Washington Post, στο τηλεφώνημα του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Τζο Μπάιντεν, την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι τα πλήγματα στο Ιράν δεν θα περιλαμβάνουν μη στρατιωτικούς χώρους, θέλοντας έτσι να διαβεβαιώσει την Ουάσινγκτον ότι το Τελ Αβίβ δεν θα χτυπήσει πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται η Washington Post τα αντίποινα του Ισραήλ θα είναι σχεδιασμένα για να αποφευχθεί «πολιτική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές».

Τυχόν επίθεση σε πετρελαϊκές υποδομές θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές ενέργειας, ενώ ένα χτύπημα σε μια πυρηνική εγκατάσταση θα μπορούσε να διευρύνει τις μάχες και να προκαλέσει την εμπλοκή των ΗΠΑ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εκφραστεί στην κάλπη σε βάρος της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις.

Παρόλα αυτά από το γραφείο του Νετανιάχου εκδόθηκε μια ανακοίνωση, σύμφωνα με τη οποία οι ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ θα υπερισχύσουν οποιουδήποτε άλλου υπολογισμού.

«Ακούμε τις σκέψεις της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά θα λάβουμε τις τελικές μας αποφάσεις με βάση τις ανάγκες της εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ», ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ .

