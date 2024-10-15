Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει διαβεβαιώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, όχι πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post που επικαλείται δύο καλά πληροφορημένους αξιωματούχους.

Ο Νετανιάχου φέρεται να δεσμεύτηκε στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μπάιντεν, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα σχέδια του Ισραήλ να ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν την 1η Οκτωβρίου.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε στον σχεδιασμό των ισραηλινών αντιποίνων με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην έχουν αντίκτυπο στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ενδεχόμενη επίθεση εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές του «μαύρου χρυσού», πλήττοντας την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις λόγω της δυσφορίας των ψηφοφόρων για την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι το ανταποδοτικό πλήγμα του Ισραήλ θα σημειωθεί πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, καθώς ενδεχόμενη καθυστέρηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως αδυναμία.

(Με πληροφορίες από Washington Post, Times of Israel)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.