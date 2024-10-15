Ο χρόνος μετράει αντίστροφα πλέον για τα ισραηλινά αντίποινα στο Ιράν μετά και την έλευση του προηγμένου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας THAAD, ένα από τα πιο ισχυρά αντιπυραυλικά όπλα του αμερικανού στρατού όπως επίσης και ειδικών στρατευμάτων και εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.

Με την κλεψύδρα να αδειάζει το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον πότε θα χτυπήσει το Ισραήλ στο Ιράν και πότε θα συμβεί αυτό. Σύμφωνα τα όσα μετέδωσε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων ο αναλυτής του ΣΚΑΪ, Μιχάλης Ιγνατίου ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν έρθει σε συμφωνία για τα ισραηλινά αντίποινα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να δεσμεύτηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα σχέδια του Ισραήλ, να ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν την 1η Οκτωβρίου πλήττοντας ωστόσο μόνο στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται αν στους στόχους συμπεριλαμβάνονται δολοφονίες, όπως αξιωματούχων του Ιράν.

Το βέβαιο πάντως είναι ότι ο Λευκός Οίκος δεν επρόκειτο να συμφωνήσει σε αντίποινα που θα είχαν αντίκτυπο στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, όπως χτυπήματα σε πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τουλάχιστον όχι σε αυτό τον γύρο των αντιποίνων.

Επίσης, η πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ σχετίζεται και με την πιθανή απάντηση του Ιράν. Η Ουάσιγκτον είναι βέβαιη ότι αν τα αντίποινα είναι περιορισμένα τότε το Ιράν δε θα απαντήσει και έτσι θα αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση.

Πότε θα λειτουργήσει το THAAD;

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας οι ΗΠΑ διέθεσαν και στο Ισραήλ το προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα THAAD ρισκάροντας παράλληλα να στείλουν και εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες απαραίτητοι για τη λειτουργία του. Σύμφωνα με τον αναλυτή του ΣΚΑΪ η αποστολή Αμερικάνων στρατιωτών στο Ισραήλ είναι πολύ πιο σοβαρή από την αποστολή του THAAD καθώς αν κινδυνεύσουν οι Αμερικανοί στρατιώτες τότε οι ΗΠΑ θα κληθούν να απαντήσουν.

Ήδη από το βράδυ της Δευτέρας έχει καταφθάσει στο Ισραήλ μια προπορευόμενη ομάδα στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και ορισμένα εξαρτήματα του προηγμένου συστήματος αεράμυνας. Το μεσημέρι της Τρίτης κατέφθασαν επίσης και οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες όπως επίσης και πρόσθετα εξαρτήματα ενώ θα ακολουθήσουν συνολικά άλλοι 100 στρατιώτες τις επόμενες 36 ώρες, σύμφωνα με τον Μιχάλη Ιγνατίου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο το THAAD φαίνεται πως θα είναι έτοιμο να συμμετέχει στην αεράμυνα του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ «απειλούν» με εμπάργκο όπλων το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν έστειλαν επιστολές προς το Ισραήλ ζητώντας του να λάβει επειγόντως μέτρα για να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα για την αποφυγή νομικών ενεργειών αναφορικά με τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του πρακτορείου Axios που μετέδωσε την είδηση, η αμερικανική κυβέρνηση εκφράζει σοβαρότατη ανησυχία για τη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση στη Γάζα και, εμμέσως πλην σαφώς, απειλεί το Ισραήλ με εμπάργκο όπλων λέγοντας πως «αναζητήσουμε επείγουσες και βιώσεις ενέργειες από την κυβέρνησή σας αυτόν τον μήνα για να αντιστρέψουμε αυτήν την πορεία».

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ιγνατίου αν και οι επιστολές έχουν καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα λόγω των κανόνων του Κογκρέσου αποτελούν παράλληλα ένα μέτρο πίεσης προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.