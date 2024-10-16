ΗΠΑ: Ανησυχία σχετικά με τις αναφορές για βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης εξέφρασε χθες Τρίτη «ανησυχία» σχετικά με τις αναφορές για βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Την Κυριακή, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Βόρεια Κορέα ότι ενισχύει με στρατιώτες τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών τον έχουν ενημερώσει σχετικά με την «εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο» που μαίνεται στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

Ο Σον Σαβέτ, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, εφόσον αληθεύει, θα αποτελεί ορόσημο στην αμυντική συνεργασία της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία. «Μια τέτοια κίνηση θα υποδήλωνε την απόγνωση στην οποία έχει περιέλθει η Ρωσία, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικές απώλειες στα πεδία των μαχών αυτού του βάρβαρου πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε.

Η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους και πυρομαχικά. Τόσο η Μόσχα όσο και η Πιονγκγιάνγκ έχουν αρνηθεί τους ισχυρισμούς περί μεταφοράς όπλων, αλλά έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αμυντική συνεργασία τους, ενδεχομένως και με στρατιωτικές ασκήσεις.

Ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, ο στρατηγός Τσαρλς Φλιν, ανέφερε σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον ότι ενδεχόμενη εμπλοκή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στον πόλεμο της Ουκρανίας θα επέτρεπε στην Πιονγκγιάνγκ να συλλέξει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων της, κάτι που ήταν αδύνατο μέχρι σήμερα.

«Η συλλογή από τη Βόρεια Κορέα τέτοιου είδους πληροφοριών από ένα πραγματικό πεδίο μάχης, ώστε να μπορέσει να κάνει προσαρμογές σε όπλα, πυρομαχικά και δυνατότητες (…) κατ’ εμέ, είναι πολύ ανησυχητικό», εξήγησε στην εκδήλωση του κέντρου μελετών «Center for a New American Security».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επίσκεψη του ρώσου προέδρου στην Πιονγκγιάνγκ τον Ιούνιο. Μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι κάθε πλευρά θα προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στην άλλη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

