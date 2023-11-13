Ισλανδία: Χιλιάδες εγκατέλειψαν σπίτια στο ενδεχόμενο ηφαιστειακής έκρηξης

Περί τις 900 σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στη νότια Ισλανδία σήμερα, έγινε γνωστό από τις αρχές, ένας αριθμός που προστίθεται στους δεκάδες χιλιάδες σεισμούς που έχουν πλήξει την περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας ισχυρής ηφαιστειακής έκρηξης.

Σχεδόν 4000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους το Σαββατοκύριακο, την ώρα που οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι μάγμα θα μπορούσε να φθάσει στην επιφάνεια και πιθανόν να πλήξει μια παράκτια πόλη και έναν σταθμό γεωθερμικής ενέργειας.

«Νιώθουμε αυτήν την τεράστια αβεβαιότητα τώρα. Θα σημειωθεί έκρηξη και εάν αυτό συμβεί, τί είδους ζημιά θα προκαλέσει», δήλωσε ο Μάθιου Τζέιμς Ρόμπερτς, διευθυντής του τμήματος ερευνών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισλανδίας.

Κάτοικοι της πόλης του Γκρίνταβικ περιέγραψαν πως απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους νωρίς το Σάββατο, καθώς το έδαφος σειόταν, δρόμοι εμφάνισαν ρωγμές και κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Ο Χανς Βέρα, ένας 56χρονος Βέλγος που ζει στην Ισλανδία από το 1999, περιέγραψε πως το σπίτι του τρανταζόταν συνεχώς.

«Δεν μπορούσες στιγμή να σταθείς σταθερός, τα πάντα σείονταν όλη την ώρα, επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να κοιμηθείς», ανέφερε ο Βέρα, ο οποίος μένει τώρα στο σπίτι της κουνιάδας του, σε ένα προάστιο του Ρέικιαβικ.

«Δεν είναι μόνο οι πολίτες του Γκρίνταβικ που έχουν σοκαριστεί από αυτήν την κατάσταση, είναι ολόκληρη η Ισλανδία», πρόσθεσε.

Σχεδόν όλοι, οι 3.800 κάτοικοι της πόλης κατάφεραν να φιλοξενηθούν σε σπίτια συγγενών τους ή φίλων και μονάχα 50-70 άνθρωποι διαμένουν τώρα σε κέντρα υποδοχής, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης.

Σε ορισμένους από τους ντόπιους επετράπη χθες για λίγο να επιστρέψουν στην πόλη προκειμένου να πάρουν αντικείμενα, όπως επίσημα έγγραφα, φάρμακα ή ακόμα και τα κατοικίδιά τους, ωστόσο δεν τους επετράπη να επιστρέψουν με τα αυτοκίνητά τους.

«Πρέπει να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων και υπάρχουν 20 αυτοκίνητα, μεγάλα οχήματα των ομάδων διάσωσης, 20 αστυνομικοί… είναι εξωπραγματικό, μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη ή κάτι παρόμοιο, είναι πραγματικά περίεργο», ανέφερε ο Βέρα.

Στο Ρέικιανες, στα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, σημειώνονται συχνά σεισμοί και εκρήξεις ηφαιστείων. Τον Μάρτιο του 2021 ένα συντριβάνι λάβας εκτοξεύτηκε θεαματικά από μια ρωγμή μήκους 500-750 μέτρων στην περιοχή του ηφαιστειακού συστήματος Φαγκραντάλσφιαλ. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίστηκε για έξι μήνες εκείνη τη χρονιά ενώ τον Αύγουστο του 2022 έγινε άλλη μια έκρηξη που κράτησε τρεις εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

