Ερντογάν: Η Τουρκία θα αποκαταστήσει υποδομές στη Γάζα αν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός

Η Τουρκία θα καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση των καταστραμμένων υποδομών, των νοσοκομείων και των σχολείων στη Γάζα αν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, φέρεται να δήλωσε σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Μιλώντας στο αεροσκάφος του, κατά την πτήση της επιστροφής από την Γερμανία, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης, ότι η Τουρκία απευθύνει ένα κάλεσμα για την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων πυρηνικών όπλων στο Ισραήλ, ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες για το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με μία δημοσιογραφική αναφορά της ηλεκτρονικής σελίδας του τηλεοπτικού δικτύου A Haber.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

