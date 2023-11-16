Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες, Τετάρτη, το βράδυ στις 22:00 η 20ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας των μηχανοδηγών των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), η οποία έχει επηρεάσει κυρίως τις υπεραστικές μετακινήσεις και τις μεταφορές εμπορευμάτων. Η κινητοποίηση λήγει απόψε στις 18:00.

«Σχεδόν τίποτα δεν κινείται», δήλωσε εκπρόσωπος της DB και σημείωσε ότι μόνο το 20% των δρομολογίων μεγάλων αποστάσεων εκτελούνται κανονικά. Ενδεικτικά, αντί για 700 τρένα την ημέρα, σήμερα κυκλοφορούν μόνο 140.Τα γερμανικά ΜΜΕ πάντως μεταδίδουν ότι δεν έχει προκληθεί χάος στους σταθμούς, καθώς «οι επιβάτες είχαν προετοιμαστεί για αυτό και πολλοί επέλεξαν να εργαστούν από το σπίτι». Σε πολλές περιπτώσεις ίσχυσε το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, με συνδέσεις ανά μία ή δύο ώρες μεταξύ μεγάλων πόλεων, όπως π.χ. στην γραμμή Αμβούργου - Κιέλου, ενώ στα τρένα που κυκλοφορούν έχουν προστεθεί επιπλέον συρμοί. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν μάλιστα να εργαστούν στα τρένα μηχανοδηγοί από γειτονικές της Γερμανίας χώρες, οι οποίοι απασχολούνται στις διασυνοριακές μετακινήσεις.

Αυξημένη είναι η ζήτηση για μετακινήσεις με το λεωφορείο, αλλά και για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Η DB διαθέτει στόλο υπεραστικών λεωφορείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς χρέωση όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο για σιδηροδρομική μετακίνηση, ενθαρρύνει πάντως τους πελάτες της να αναβάλουν το σημερινό τους ταξίδι, εξαργυρώνοντας ή αλλάζοντας χωρίς επιπλέον χρέωση το εισιτήριό τους. Η ομαλή λειτουργία δεν αναμένεται, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρίας, πριν από - το νωρίτερο - αύριο το πρωί.

Στις διαπραγματεύσεις με την Deutsche Bahn, το σωματείο των μηχανοδηγών απαιτεί αύξηση αποδοχών κατά 555 ευρώ μηνιαίως και «μπόνους πληθωρισμού» ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον, διεκδικείται μείωση ωραρίου, από τις 38 στις 35 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως με πλήρεις αποδοχές για όσους απασχολούνται σε βάρδιες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

