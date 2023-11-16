Κάλεσμα στη Δύση «να μη σιωπά και να μη συμμετέχει στο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συντελείται στη Γάζα», απηύθυνε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

«Με τον Βόσνιο ομόλογο μου είχα την ευκαιρία να συζητήσω και την αγριότητα του Ισραήλ στη Γάζα. Είναι ντροπή η συνέχιση της παράνομης πολιορκίας της Γάζας και των απάνθρωπων επιθέσεων» δήλωσε ο Φιντάν όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Το χειρότερο όλων είναι πως σιωπούν οι δυτικές χώρες που έχουν επιρροή στο Ισραήλ. Με στόχο την εξάλειψη της αντίστασης στοχεύουν τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τα τζαμιά, σε αυτό δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί» επισήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τον δυτικό κόσμο σεβαστεί να τις αξίες του και να μην γίνει συμμέτοχος στο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συντελείται στη Γάζα.

«Eμείς ως Τουρκία θα συνεχίζουμε να βοηθάμε τα αδέλφια μας στη Γάζα, να είμαστε η φωνή των καταπιεσμένων, και να στεκόμαστε δίπλα στον δίκαιο αγώνα των Παλαιστίνιων αδελφών μας. Η μόνιμη λύση περνάει από το δρόμο των δυο κρατών» τόνισε ο Χακάν Φιντάν.

Στην ισραηλινή πλευρά, περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη Χαμάς, κυρίως άμαχοι που σφαγιάστηκαν την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ σφυροκοπά αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας, που τελεί υπό πλήρη πολιορκία. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τον θάνατο 11.500 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 4.710 παιδιών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

