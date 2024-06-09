Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσέιρατ στη Γάζα δεν θα επηρεάσει την υφιστάμενη συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων και ομήρων, δήλωσε ο Μοχάμαντ αλ-Χίντι, υπαρχηγός της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, που είναι σύμμαχος της Χαμάς.

Ο Αλ-Χίντι δήλωσε ότι οι όροι για τη συμφωνία παραμένουν οι ίδιοι, σε σχόλιά του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Aqsa που συνδέεται με τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

