Κύπρος: Νεκρό βρέφος από ηλεκτροπληξία

Απεβίωσε το απόγευμα του Σαββάτου το αγοράκι 22 μηνών που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από ηλεκτροπληξία, σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΟΚΥπΥ.

Το αγοράκι είχε μεταφερθεί νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Υπέστη ηλεκτροπληξία το πρωί της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν στο σαλόνι της οικίας του, στην περιοχή Ύψωνα, στη Λεμεσό.

Το αγοράκι είχε διακομιστεί αρχικώς με ασθενοφόρο, στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Μακάρειο όπου απεβίωσε σήμερα.

Η νενομισμένη νεκροτομή θα διενεργηθεί την Κυριακή στις 0900 το πρωί από τον Ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους στη Λευκωσία.

