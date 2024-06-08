Η Χαμάς ανακοίνωσε τουλάχιστον 210 νεκρούς εκεί όπου απελευθερώθηκαν όμηροι

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα έναν απολογισμό τουλάχιστον 210 νεκρών σε ισραηλινές επιθέσεις στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου απελευθερώθηκαν τέσσερις όμηροι, σύμφωνα με το Ισραήλ.

«Ο αριθμός των θυμάτων του μακελειού που διέπραξε η ισραηλινή κατοχική δύναμη στον καταυλισμό της Νουσέιρατ ανέρχεται σε 210 μάρτυρες και περισσότερους από 400 τραυματίες», ανέφερε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς σε ένα δελτίο τύπου, όπου δεν αναφέρεται η απελευθέρωση ομήρων.

Πηγή: skai.gr

