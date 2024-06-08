Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επέρριψε την ευθύνη για την ισραηλινή επίθεση σε προσφυγικό καταυλισμό στη Γάζα κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης ομήρων, στην "αδράνεια" των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

"Αυτά τα φρικτά και αποτρόπαια εγκλήματα είναι το αποτέλεσμα της αδράνειας των κυβερνήσεων και των υπευθύνων διεθνών οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, απέναντι σε οκτώ μήνες εγκλημάτων πολέμου και παραβιάσεων του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ)", δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Νάσερ Κανανί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.