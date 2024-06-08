Ένας αμερικανικός πυρήνας στο Ισραήλ που συνεργάστηκε με τις ισραηλινές δυνάμεις υποστήριξε την επιχείρηση για τη διάσωση τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, το Ισραήλ προετοιμαζόταν για εβδομάδες για την επιχείρηση του Σαββάτου, με εκατοντάδες στελέχη από τον ισραηλινό στρατό, την ισραηλινή υπηρεσία Πληροφοριών και μια ειδική αστυνομική μονάδα να συμμετέχουν.

Ο αμερικανικός πυρήνας που βοήθησε στη διάσωση των ομήρων το Σάββατο είναι μια ομάδα που υποστηρίζει το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου με τη συλλογή πληροφοριών για τους ομήρους, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Δεν υπήρξε αμερικανική παρουσία στο έδαφος στη σημερινή αποστολή, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ειδικότερα, η υποστήριξη, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο δεν περιλαμβάνει αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος στο Ισραήλ. Αντίθετα, η βοήθεια παρέχεται με τη μορφή πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.



Πηγή: skai.gr

