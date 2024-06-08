Μέτε Φρεντέρικσεν: «Στεναχωρήθηκα και ταράχθηκα αλλά είμαι καλά»

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε σήμερα ότι αν και "ταράχθηκε" από την επίθεση που δέχθηκε χθες βράδυ από έναν άνδρα στην Κοπεγχάγη, είναι καλά.

"Είμαι στεναχωρημένη και ταραγμένη από το χθεσινό περιστατικό αλλά είμαι καλά", δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε μήνυμά της στο Instagram προσθέτοντας ότι έχει ανάγκη από "ηρεμία και ησυχία".

Η 46χρονη Φρεντέρικσεν έγινε πρωθυπουργός το 2019 και διατήρησε τη θέση της μετά τη νίκη του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές του 2022.

Η επίθεση που δέχθηκε από έναν 39χρονο άνδρα σημειώθηκε δύο ημέρες πριν από τις εκλογές - την Κυριακή - από τους Δανούς των 15 βουλευτών τους για το Ευρωκοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Φρεντέρικσεν αναμένεται να διατηρήσει τις τρείς έδρες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

