Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα υποσχέθηκε χθες Παρασκευή αμνηστία στους αστυνομικούς και στους στρατιωτικούς που αναπτύχθηκαν σε τομέα της πόλης Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), όπου συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες διακινητών ναρκωτικών άφησαν πίσω 22 νεκρούς και 3 τραυματίες προχθές Πέμπτη.

Ο αγώνας του προέδρου Νομπόα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως η ανάπτυξη εδώ κι έναν χρόνο στρατιωτικών στους δρόμους, επικρίνεται έντονα από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κατηγορούν τις δυνάμεις ασφαλείας για πολλές καταχρήσεις, δολοφονίες κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις.

«Όλοι οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί που έδρασαν και να αναπτυχθούν στη Νουέβα Προσπερίνα», στη Γουαγιακίλ, «έχουν ήδη λάβει προεδρική χάρη», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω X.

Todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, cuentan desde ya con indulto presidencial.



Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias.



Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 7, 2025

Ο Ντανιέλ Νομπόα, στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2023, υποψήφιος για την επανεκλογή του για 4ετή θητεία τον Απρίλιο, τόνισε πως η κυβέρνησή του χρειάζεται οι δυνάμεις ασφαλείας να «δράσουν με αποφασιστικότητα και χωρίς φόβο αντιποίνων».

«Υπερασπιστείτε τη χώρα, θα σας υπερασπιστώ», συμπλήρωσε ο νεαρός πρόεδρος.

Ο «πόλεμος» που έχει κηρύξει εναντίον των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά έχει μετατραπεί στο κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής του εκστρατείας, καθώς ελπίζει να επανεκλεγεί την 13η Απριλίου, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στον οποίο θα αντιμετωπίσει την ευαγγελική δικηγόρο και υποψήφια παράταξης της αριστεράς Λουΐσα Γκονσάλες.

Η ανακοίνωσή του καταγράφεται μόλις μερικούς μήνες αφού αποκαλύφθηκε υπόθεση που προκάλεσε σοκ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Στα τέλη Δεκεμβρίου, η δικαιοσύνη του Ισημερινού διέταξε την προφυλάκιση 16 στρατιωτικών που βαρύνουν υποψίες πως ευθύνονταν για την εξαναγκαστική εξαφάνιση τεσσάρων αγοριών 11 ως 15 ετών στη Γουαγιακίλ. Τα πτώματα των παιδιών, που είχαν πάει να παίξουν ποδόσφαιρο, βρέθηκαν απανθρακωμένα κοντά σε στρατιωτική βάση.

Χθες Παρασκευή η εισαγγελία επιβεβαίωσε πως 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν την προηγουμένη στην περιοχή Νουέβα Προσπερίνα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Γουαγιακίλ.

Οι κακοποιοί που συγκρούστηκαν ανήκαν σε δυο αντίπαλες φράξιες της συμμορίας Los Tiguerones, από τις ισχυρότερες στη χώρα, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Η συμμορία αυτή είναι ανάμεσα στις περίπου 20 εγκληματικές οργανώσεις που έχουν σχέσεις με διεθνή καρτέλ των ναρκωτικών και σκορπούν τρόμο στο κράτος 18 εκατομμυρίων κατοίκων, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή.

Οι οργανώσεις αυτές, που χαρακτηρίστηκαν «τρομοκρατικές» από την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, δεν σταματούν να μεταλλάσσονται.

Εν μέρει λόγω της θέσης του, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, και των στρατηγικής σημασίας λιμανιών του στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο Ισημερινός έχει μετατραπεί σε θέατρο ανελέητων συγκρούσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.