Εξαφανίσεις 4 εφήβων στον Ισημερινό: Τι είναι γνωστό ως τώρα

Η αγωνία αυξάνεται στον Ισημερινό, μετά τον εντοπισμό τεσσάρων απανθρακωμένων πτωμάτων κοντά σε στρατιωτική βάση, εν μέσω των άκαρπων ερευνών για να εντοπιστούν τέσσερα ανήλικα αγόρια τα οποία είχαν πάει να παίξουν κι εξαφανίστηκαν την 8η Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ) εξέφρασε «ανησυχία» για την εξαφάνιση των τεσσάρων παιδιών, ηλικιών μεταξύ 11 και 15 ετών.

Από την πλευρά τους, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η UNICEF απαίτησαν ο Ισημερινός να «εξαντλήσει όλους τους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του για να ερευνήσει τα γεγονότα» κατά τρόπο «διεξοδικό, ταχύ και αμερόληπτο».

Ο Σαούλ Αρμπολέδα, ο Στίβεν Μεδίνα και τα αδέλφια Χοσουέ και Ισμαέλ Αρόγιο είχαν πάει να παίξουν ποδόσφαιρο νότια της Γουαγιακίλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, την 8η Δεκεμβρίου.

Δεν επέστρεψαν ποτέ.

Ο Λουίς Αρόγιο, ο πατέρας των δυο αδελφών, αποκάλυψε σε μέσα ενημέρωσης πως το βράδυ που εξαφανίστηκαν τα παιδιά του, δέχθηκε κλήση από κάποιον που του έδωσε τον Ισμαέλ. Στρατιωτικοί «μας καταδίωξαν, έριξαν στον αέρα, μας έδειραν», είπε το παιδί στον πατέρα.

Η οικογένεια Αρόγιο λέει πως κατόπιν της στάλθηκαν δυο διευθύνσεις μέσω WhatsApp - η μια, στην πόλη Τάουρα, αντιστοιχούσε σε στρατιωτική βάση. Κατόπιν, κατά τη διάρκεια νέας τηλεφωνικής συνδιάλεξης, κάποιος του υπέδειξε πως τα παιδιά «τα άρπαξε η μαφία».

Την Τρίτη, αφού η δικαιοσύνη έκρινε πως η υπόθεση αυτή είναι «εξαναγκαστική εξαφάνιση», βρέθηκαν τέσσερα πτώματα σε ελώδη περιοχή, κοντά στη στρατιωτική βάση στην Τάουρα, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Σε βίντεο η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτεί και δημοσιοποιήθηκε από το κοινοβούλιο, διακρίνονται στρατιώτες να οδηγούν τον έναν από τους εφήβους σε όχημα και να τον χτυπούν, ενώ άλλο αγόρι είναι πεσμένο κάτω μπρούμυτα μπροστά στο αυτοκίνητο.

Τα πτώματα που βρέθηκαν είναι εντελώς «κατεστραμμένα», γεγονός που μάλλον κάνει εξαιρετικά δύσκολη την αναγνώρισή τους, προειδοποίησε μιλώντας στον Τύπο ο Μπίλι Ναβαρέτε, εκτελεστικός διευθυντής της Επιτροπής Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γουαγιακίλ, που συμπαραστέκεται στους γονείς των εφήβων που αγνοούνται.

Οι οικογένειες κλήθηκαν να παρουσιαστούν στο νεκροτομείο της Γουαγιακίλ την ημέρα των Χριστουγέννων.

Αν δεν κατάφερναν να αναγνωρίσουν τα λείψανα -όπως προεξοφλείτο-, οι αρχές ελπίζουν πως θα μπορέσουν να γίνουν εξετάσεις DNA, που γενικά απαιτείται χρονικό διάστημα 30 ως 40 ημερών για να επιτρέψουν να εξαχθούν συμπεράσματα.

Τη Δευτέρα, η εισαγγελία έκανε έρευνα στη στρατιωτική βάση στην Τάουρα, κοντά στη Γουαγιακίλ, όπου βρίσκονται στρατιωτικοί που συμμετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση. Κατασχέθηκαν τηλέφωνα υπόπτων και τα οχήματα που πιστεύεται πως χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των εφήβων.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως έχουν τεθεί υπό κράτηση της αερονομίας 16 άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Τίποτα από όσα μπορεί να έκαναν αυτά τα παιδιά δεν δικαιολογεί την εξαφάνισή τους», τόνισε χθες ο υπουργός Άμυνας, ο Τζιανκάρλο Λοφρέδο.

Ο υπουργός ωστόσο προειδοποίησε ταυτόχρονα εναντίον οποιασδήποτε «απόπειρας να πιστέψουν οι πολίτες του Ισημερινού πως οι στρατιώτες είναι κάτι παλαβοί που βγαίνουν έξω δεκαέξι-δεκαέξι και σουλατσάρουν σε γήπεδα ποδοσφαίρου ψάχνοντας να απαγάγουν και να εξαφανίσουν ανήλικους».

Η υπόθεση συγκλονίζει την κοινή γνώμη στον Ισημερινό, όπου ΜΚΟ καταγγέλλουν πως οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολλαπλασιάζονται.

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα κήρυξε επανειλημμένα καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, βγάζοντας τον στρατό στους δρόμους, για να αντιμετωπιστούν ισχυρές συμμορίες εξαιτίας του κύματος βίας το οποίο σαρώνει τον Ισημερινό, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική.

Παρότι φάνηκε να αμφισβητεί αρχικά αν η υπόθεση των τεσσάρων εφήβων ήταν πράγματι «εξαναγκαστική εξαφάνιση», πλέον ο πρόεδρος Νομπόα λέει πως τα αγόρια ίσως ανακηρυχθούν «εθνικοί ήρωες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

