Ο απολογισμός συγκρούσεων που ξέσπασαν χθες Πέμπτη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες διακινητών ναρκωτικών στη Γουαγιακίλ αυξήθηκε σε 22 νεκρούς, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης, λιμένα στρατηγικής σημασίας στις ακτές του νοτιοδυτικού Ισημερινού στον Ειρηνικό που συγκαταλέγεται στις περιοχές της χώρας αυτής της Λατινικής Αμερικής οι οποίες πλήττονται σκληρότερα από το κύμα βίας που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα.

«Είκοσι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από σφαίρες. Τα θύματα που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε διαφορετικά κέντρα υγείας για να τους προσφερθούν ιατρικές φροντίδες», ανέφερε η αστυνομία, αξιωματικός της οποίας είχε κάνει νωρίτερα λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς.

Οι κακοποιοί που συγκρούστηκαν ανήκαν σε δυο αντίπαλες φράξιες της συμμορίας Los Tiguerones, από τις ισχυρότερες που δρουν στη χώρα, διευκρίνισε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Η συμμορία αυτή είναι ανάμεσα στις περίπου 20 εγκληματικές οργανώσεις που έχουν σχέσεις με διεθνή καρτέλ των ναρκωτικών και σκορπούν τρόμο στην άλλοτε ειρηνική χώρα των 18 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι οργανώσεις αυτές, που χαρακτηρίστηκαν «τρομοκρατικές» από την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, δεν σταματούν να μεταλλάσσονται.

Εν μέρει λόγω της θέσης του, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, και των λιμανιών του στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο Ισημερινός έχει μετατραπεί σε θέατρο ανελέητων συγκρούσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών απογειώθηκε, περνώντας από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 στις 38 ανά 100.000 το 2024, μετά το φρικιαστικό ρεκόρ των 47 το 2023.

Ο πρόεδρος Νομπόα έχει μετατρέψει τον αγώνα κατά των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά στο κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής του εκστρατείας: ελπίζει να επανεκλεγεί την 13η Απριλίου, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στον οποίο θα αντιμετωπίσει την ευαγγελική δικηγόρο και υποψήφια παράταξης της αριστεράς Λουΐσα Γκονσάλες.

Αφού ανακήρυξε τον Ιανουάριο του 2024 τον Ισημερινό σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» κι ανέπτυξε τον στρατό στους δρόμους, αφού επέβαλε επίσης σε επτά από τις 24 επαρχίες της χώρας κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δήλωσε τον περασμένο μήνα πως θα ζητήσει από «σύμμαχες χώρες» να στείλουν «ειδικές δυνάμεις» για να βοηθήσουν τις αρχές να αντιμετωπίσουν «τη ναρκωτρομοκρατία».

Περίπου το 73% της παγκόσμιας παραγωγής κοκαΐνης διακινείται μέσω Ισημερινού, σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης του υπουργείου Εσωτερικών που αναπαρήχθησαν από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (ONUDC).

Οι αρχές έκαναν το 2024 κατασχέσεις ποσοτήτων-ρεκόρ, συνολικά 294 τόνων ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, έναντι 221 τόνων το 2023.

