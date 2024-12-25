Η γενική εισαγγελία του Ισημερινού γνωστοποίησε πως σκοπεύει να απαγγείλει κατηγορίες σε 16 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας της Λατινικής Αμερικής, που φέρονται να ενέχονται στην εξαναγκαστική εξαφάνιση τεσσάρων ανηλίκων.

Τα τέσσερα αγόρια, μεταξύ 11 και 15 ετών, εξαφανίστηκαν στη Γουαγιακίλ, στις ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό Ωκεανό, την 8η Δεκεμβρίου. Η υπόθεση πυροδοτεί κατακραυγή στη χώρα.

Πολλές εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν προχθές Δευτέρα στην πρωτεύουσα Κίτο και στην οικονομική πρωτεύουσα Γουαγιακίλ, εκφράζοντας την οργή τους για την εξαφάνιση των παιδιών, στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης.

Η επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων διεξαγόταν στο πλαίσιο του «πολέμου» που έχει κηρύξει ο πρόεδρος της χώρας, ο Ντανιέλ Νομπόα, αφού χαρακτήρισε 22 συμμορίες τρομοκρατικές οργανώσεις και κήρυξε σειρά καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, μέτρα χάρη στα οποία επιτράπηκε να αναπτυχθούν οι ένοπλες δυνάμεις στους δρόμους.

Η γενική εισαγγελία, «μέσω της ειδικής μονάδας της που είναι αρμόδια για να ερευνά υποθέσεις παράνομης χρήσης βίας», ζήτησε «να οριστεί ημερομηνία και ώρα για να ασκηθούν διώξεις σε βάρος 16 στρατιωτικών» που φέρονται να ενέχονται «στην εξαναγκαστική εξαφάνιση των τεσσάρων ανηλίκων στη Γουαγιακίλ», εξήγησε μέσω X.

Το υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του διαβεβαίωσε μέσω X ότι οι στρατιωτικοί αυτοί, μέλη της πολεμικής αεροπορίας, τέθηκαν υπό κράτηση της αερονομίας.

«Είμαστε στην πλευρά της δικαιοσύνης, είτε ενεπλάκησαν πολίτες, ιερείς, αστυνομικοί, στρατιωτικοί», διότι σε τελευταία ανάλυση «ο λαός χρειάζεται απαντήσεις», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Νομπόα σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό του Ισημερινού προχθές Δευτέρα· αμφισβήτησε ωστόσο ταυτόχρονα το εάν πρόκειται για «εξαναγκαστική εξαφάνιση» ή όχι, επιχειρηματολογώντας ότι η έρευνα για την υπόθεση πρέπει να συνεχιστεί.

Τον Μάιο, η γενική εισαγγελία ανακοίνωνε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για οκτώ εξωδικαστικές δολοφονίες, που φέρονται να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας για να αντιμετωπιστεί η δράση συμμοριών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει πως οι τέσσερις έφηβοι τέθηκαν υπό κράτηση από στρατιωτική περίπολο στο πλαίσιο έρευνας για κλοπή και οδηγήθηκαν σε στρατιωτική βάση στην πόλη Τάουρα, διαβεβαιώνοντας πάντως πως αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν.

Τα παιδιά είχαν πάει να παίξουν ποδόσφαιρο την ημέρα που εξαφανίστηκαν, σύμφωνα με δηλώσεις των οικογενειών τους σε ΜΜΕ.

«Φέρτε μας τα πίσω ζωντανά, σας παρακαλούμε», εκλιπάρησε μιλώντας σε ΜΜΕ ο Λουίς Αρόγιο, ο πατέρας του Χοσουέ και του Ισμαέλ Αρόγιο, αδελφών που εξαφανίστηκαν μαζί με τους φίλους τους Σαούλ Αρμπολέδα και Στίβεν Μεδίνα.

Ο κ. Αρόγιο αποκάλυψε ακόμη πως η οικογένεια δέχθηκε τηλεφώνημα από κάποιον που τους είπε πως ήρθε σε επαφή με έναν από τους εφήβους. Αφηγήθηκε πως οι στρατιωτικοί ξυλοκόπησαν τα παιδιά αφού τα συνέλαβαν και κατόπιν τα παράτησαν κάπου προτού «τα απαγάγει η μαφία».

«Πού είναι τα παιδιά μας;» διάβαζε κανείς σε πλακάτ και πανό στις διαδηλώσεις που έγιναν προχθές στο Κίτο και στη Γουαγιακίλ.

«Σήμερα είναι αυτά τα παιδιά — αύριο θα είμαστε εμείς. Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν μας δίνει καμιά απάντηση και δικαιολογεί ενέργειες όπως αυτές, τις παλαβομάρες του στρατού», είπε με οργή ο Γκιγιέρμο Λεόνε, διαδηλωτής στη Γουαγιακίλ.

Η Χένεσις Παντίγια, 25χρονη ακτιβίστρια που κατέβηκε να διαδηλώσει στο Κίτο, εξήγησε από την πλευρά της πως η υπόθεση την «πονάει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

