Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, σε «πόλεμο» εναντίον των συμμοριών, δήλωσε χθες Τρίτη πως το οργανωμένο έγκλημα έχει «ετήσιο τζίρο» ο οποίος ξεπερνά «τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια», βρόμικο χρήμα που εξασφαλίζει χάρη στη διακίνηση «ναρκωτικών, όπλων και μεταλλευμάτων που εξορύσσονται παράνομα», ίσο σχεδόν με το ένα τέταρτο —το 24%— του ΑΕΠ του λατινοαμερικάνικου κράτους 18 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πρόκειται για «πολύ χρήμα, πολύ ρευστό», επέμεινε ο 37χρονος αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια συνέντευξής που παραχώρησε σε δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο κ. Νομπόα ανακήρυξε τον Ισημερινό σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» και χαρακτήρισε κάπου είκοσι συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις που «εμπλέκονται» σ’ αυτή, αναπτύσσοντας μόνιμα τον στρατό στους δρόμους, ενώ επέβαλε επίσης στις επτά από τις 24 επαρχίες της χώρας κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα μέτρα που έλαβε απογείωσαν το δημόσιο έλλειμμα, που έφθασε το 57% του ΑΕΠ, πάντως πιστώθηκαν τη μείωση του δείκτη των ανθρωποκτονιών, στις 38 ανά 100.000 κατοίκους το 2024, μετά το τραγικό ρεκόρ των 47/100.000 το 2023.

Ο δείκτης δεν ξεπερνούσε τις 6 το 2018.

«Είμαστε σε πόλεμο», διατράνωσε ξανά ο πρόεδρος Νομπόα. «Όταν σκοτώνεται σμήναρχος (...) πρόκειται για πόλεμο» και πρέπει να «ενεργήσουμε σε αντίδραση», είπε, αναφερόμενος στον φόνο ανώτερου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που διηύθυνε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών την Παρασκευή, κοντά στη φυλακή της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).

«Αυτός που κερδίζει τις περισσότερες μάχες, που καταφέρνει να κατακτήσει το περισσότερο έδαφος, που καταφέρνει να εξολοθρεύσει τον εχθρό, είναι αυτός που κερδίζει τον πόλεμο», πέταξε ο αρχηγός του κράτους.

Ο κ. Νομπόα, γιος μεγιστάνα της μπανάνας, τηρεί σκληρή γραμμή έναντι των καρτέλ των ναρκωτικών που έχουν μετατραπεί σε γάγγραινα — αυτό προτάσσει στην εκστρατεία του για την επανεκλογή του. Έπειτα από βραχεία θητεία 18 μηνών, μετά τις πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που προκήρυξε ο προκάτοχός του Γκιγιέρμο Λάσο, καθώς απειλείτο με παραπομπή σε δίκη στο Κογκρέσο και καθαίρεση για διαφθορά, ο κ. Νομπόα θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας τη 13η Απριλίου την ευαγγελική δικηγόρο Λουΐσα Γκονσάλες, υποψήφια συμμαχίας παρατάξεων της αριστεράς.

Σύμφωνα με τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, που δημοσιοποιήθηκαν χθες, στον πρώτο γύρο των εκλογών την 9η Φεβρουαρίου ο κ. Νομπόα επικράτησε μεν της αντιπάλου του, αλλά με εντελώς οριακή διαφορά 0,2%: έλαβε 4.527.255 ψήφους, ή 44,17%, έναντι 4.507.508, ή 43,97%, που εξασφάλισε η κυρία Γκονσάλες, σύμφωνα με το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE, η εφορευτική επιτροπή).

Λιμάνι στρατηγικής σημασίας ως προς την εξαγωγή κοκαΐνης προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, η Γουαγιακίλ, πόλη κάπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων, έχει μετατραπεί σε θέατρο αλλεπάλληλων ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών αντίπαλων συμμοριών. Μόνο το σαββατοκύριακο, δολοφονήθηκαν εκεί 14 άνθρωποι, επτά το βράδυ της Κυριακής σε επίθεση εν μέση οδώ.

Ο Ισημερινός βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο. Το 2024, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις συνολικά 294 τόνων ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, έναντι 221 τόνων το 2023.

