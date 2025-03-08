Λογαριασμός
Ο ΟΙΣ υιοθετεί το αραβικό σχέδιο για τη Γάζα, αντιτασσόμενος σε αυτό του Τραμπ

«Η κατεπείγουσα υπουργική σύνοδος του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας υιοθέτησε το αιγυπτιακό σχέδιο, το οποίο μετατράπηκε τώρα σε αραβοϊσλαμικό σχέδιο»

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, με τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης της Ισλαμικής Διάσκεψης Iyad Amin Madani

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) υιοθέτησε χθες Παρασκευή αραβικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο καταρτίστηκε σε αντίδραση στην πρόταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οι ΗΠΑ να πάρουν τον «έλεγχο» του παλαιστινιακού θυλάκου διώχνοντας τους κατοίκους, δήλωσαν δυο υπουργοί στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η κατεπείγουσα υπουργική σύνοδος του ΟΙΣ υιοθέτησε το αιγυπτιακό σχέδιο, το οποίο μετατράπηκε τώρα σε αραβοϊσλαμικό σχέδιο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, ο Μπαντρ Αμπντελάτι, πληροφορία που επιβεβαίωσε ο σουδανός ομόλογός του.

