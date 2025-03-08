Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο, όπου συνεχίζει να εφαρμόζεται εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από την 27η Νοεμβρίου.

Στοχοποιήθηκαν «όπλα και εκτοξευτήρες ρουκετών» που «απειλούσαν το κράτος του Ισραήλ» και βρίσκονταν εκεί σε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που σύναψαν έμμεσα η ισραηλινή κυβέρνηση και το λιβανικό σιιτικό κίνημα, ανέφεραν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Από την πλευρά του, το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για σειρά ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών σε διάφορες περιοχές του νότου, ιδίως λόφου στην Τζάμπαλ αρ Ριχάν, στην περιφέρεια Τζεζίν, σε «κοιλάδα» στην περιφέρεια Σαΐντα και διάφορες άλλες κοινότητες.

Την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η Χεζμπολά, σύμμαχή της, άνοιξε δεύτερο μέτωπο, αρχίζοντας να εκτοξεύει ρουκέτες και να εξαπολύει drones στον βορρά.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη την 27η Νοεμβρίου έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου. Όμως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να διεξάγουν συχνά αεροπορικά πλήγματα στη λιβανική επικράτεια κι οι δυο πλευρές δεν έχουν πάψει να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των όρων της ανακωχής.

Πηγή: skai.gr

