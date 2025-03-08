Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ με το Ιράν

Τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ με σκοπό να διαπραγματευτούν με το Ιράν για μια νέα πυρηνική συμφωνία χαιρετίζει ο ΟΗΕ.

«Είδαμε τις αναφορές ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έστειλε επιστολή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεΐ, προτείνοντας να διαπραγματευτεί μια νέα πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

Επιβεβαιώνουμε ότι η διπλωματία παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ο ειρηνικός χαρακτήρας του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Από την άποψη αυτή, χαιρετίζουμε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή» ανέφερε σε γραπτή ενημέρωση προς τους ανταποκριτές του ΟΗΕ ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Πηγή: skai.gr

