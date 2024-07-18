Ισημερινός: Ο πρόεδρος Νομπόα διαβεβαιώνει πως οι ώρες των συμμοριών είναι «μετρημένες»

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη από τη Ντουράν ότι οι ώρες των συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών είναι «μετρημένες» στη χώρα, η οποία συνεχίζει να μαστίζεται από κύμα βίας παρότι οι αρχές διεξάγουν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον τους.

Από χθες, κάπου 1.100 αστυνομικοί και ένστολοι στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν σε τομείς όπου καταγράφεται υψηλή εγκληματικότητα στη Ντουράν, πολύ κοντά στο μεγάλο λιμάνι Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), από τα επίκεντρα του κύματος βίας· προχωρούν σε έρευνες σε σπίτια και δρόμους.

«Μην εκπλαγείτε αν γίνει κάτι δραστικό, μόνο προετοιμαστείτε για το ότι οι ώρες των μαφιών είναι μετρημένες», είπε ο κ. Νομπόα σε δημοσιογράφους επιτόπου.

Ο πρόεδρος έφθασε με τεθωρακισμένο, συνοδευόμενος από βαριά οπλισμένους στρατιωτικούς και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος.

«Δεν θα τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν να παίζουν με τη ζωή των κατοίκων της Ντουράν. Τελείωσε. Σήμερα, είμαστε εδώ για να τις αντιμετωπίσουμε μια για πάντα», διεμήνυσε ο κ. Νομπόα.

Τον Ιανουάριο ο νεαρός πρόεδρος, γιος μεγιστάνα, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης», μετά την απόδραση βαρόνου των ναρκωτικών από φυλακή υψίστης ασφαλείας της Γουαγιακίλ, που αποτέλεσε έναυσμα κύματος βίας.

Συγκρούσεις ανάμεσα σε συμμορίες και κακοποιών με τις δυνάμεις ασφαλείας είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου είκοσι άνθρωποι, φρουροί σε φυλακές κρατήθηκαν όμηροι, ενώ μασκοφόροι ένοπλοι εισέβαλαν σε τηλεοπτικό στούντιο την ώρα που αναμεταδιδόταν ζωντανά εκπομπή προτού επέμβουν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, ο Ισημερινός έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε κόμβο της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος Νομπόα ανέπτυξε τις ένοπλες δυνάμεις σε περιοχές της χώρας που σαρώνονται περισσότερο από τη βία. Μερικές εβδομάδες νωρίτερα, διεξήχθησαν επιχειρήσεις στο λιμάνι Μάντα (δυτικά).

Στον Ισημερινό ο δείκτης των ανθρωποκτονιών κατέγραψε τραγικό ρεκόρ το 2023, φθάνοντας τις 47 ανά 100.000 κατοίκους, ενώ βρισκόταν στις 6/100.000 το 2018.

Από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο, οι αρχές ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε κατασχέσεις συνολικά 149 τόνων κοκαΐνης, της μισής και πλέον από την ποσότητα που είχε κατασχεθεί όλο το 2023 (219 τόνοι).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

