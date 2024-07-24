Ισημερινός: Οι δυνάμεις ασφαλείας ανακτούν 70 σπίτια που είχαν καταλάβει συμμορίες

Η αστυνομία και ο στρατός του Ισημερινού ανέκτησαν τον έλεγχο περίπου 70 σπιτιών που είχαν αποσπάσει από τους ιδιοκτήτες ή τους ενοίκους τους συμμορίες τους τελευταίους μήνες σε περιοχή στρατηγικής σημασίας, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ανακοινώθηκε από τις αρχές χθες Τρίτη.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το AFP συνόδευσε τις δυνάμεις ασφαλείας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης με σκοπό να εκδιωχθούν διακινητές ναρκωτικών από σπίτια που είχαν κυριεύσει, στην πόλη Ντουράν, όχι μακριά από τη Γουαγιακίλ, επίκεντρο της βίας των συμμοριών στην περιοχή, στα παράλια στον Ειρηνικό.

Αστυνομικοί και στρατιωτικοί με βαρύ οπλισμό εισέβαλαν σε σπίτια, απαιτώντας από τους παριστάμενους να παρουσιάσουν έγγραφα που πιστοποιούσαν ότι επρόκειτο για δικές τους ιδιοκτησίες, καθώς και άδειες κυκλοφορίας οχημάτων σταθμευμένων στις ιδιοκτησίες, διαπίστωσε εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Μέχρι τώρα, 70 σπίτια επεστράφησαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, σπίτια που είχαν αρπάξει» συμμορίες, διαβεβαίωσε ο υποδιοικητής της αστυνομίας Φάουστο Μπουενάνιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Ντουράν.

Πρόκειται για νέα μέθοδο δράσης των συμμοριών που επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών: αποσπούν χρήματα από οικογένειες εκβιάζοντας, απειλώντας πως θα τις διώξουν από τα σπίτια τους. Αν τα θύματα δεν πληρώνουν ή αν δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν, οι κακοποιοί τους παίρνουν τα σπίτια, τα μετατρέπουν σε κρησφύγετα για θύματα απαγωγών, ή σε χώρους αποθήκευσης όπλων και ναρκωτικών, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και τις αρχές.

Στο στόμιο του ποταμού Γουάγιας, η περιοχή θεωρείται στρατηγικής σημασίας σημείο εξόδου μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης προς τα ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού, κάπου 40 χιλιόμετρα νοτιότερα.

Από την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία και ο στρατός επικεντρώνουν τις επιχειρήσεις τους στη Ντουράν των 300.000 και πλέον κατοίκων, άντρο συμμοριών, όπου καταγράφτηκαν 450 ανθρωποκτονίες το 2023 — πρόκειται για τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό δολοφονιών σε οποιονδήποτε δήμο της χώρας, έπειτα από αυτόν στη Γουαγιακίλ (2.230).

Σύμφωνα με τον Βισέντε Αουάντ, τον κυβερνήτη στην επαρχία Γουάγιας, όπου υπάγεται διοικητικά η Ντουράν, η πόλη «είχε μετατραπεί σε επίκεντρο» της εγκληματικότητας «εν γνώσει προηγούμενων κυβερνήσεων».

Τη 17η Ιουλίου, την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας στη Ντουράν, ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα διεμήνυε ότι «οι ώρες είναι μετρημένες» για τις συμμορίες που λυμαίνονται την περιοχή. Στον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των διακινητών ναρκωτικών, ο κ. Νομπόα έχει αναπτύξει από τον Ιανουάριο τις ένοπλες δυνάμεις σε περιοχές της χώρας που μαστίζονται περισσότερο από τη βία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

