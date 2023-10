«Νομπόα ΑΕ»: Ποιος είναι ο βαθύπλουτος Ντανιέλ Νομπόα που εκλέγεται νεότερος πρόεδρος στην ιστορία του Ισημερινού Κόσμος 08:12, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται βαριά ήττα για τον συνασπισμό των "κορεϊστών", της κυριότερης πολιτικής δύναμης στον Ισημερινό εδώ και περίπου δεκαπέντε χρόνια