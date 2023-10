Μπάιντεν: Η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί, αλλά πρέπει να ιδρυθεί και παλαιστινιακό κράτος

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε «βέβαιος» ότι ο στρατός του Ισραήλ θα δράσει τηρώντας τους κανόνες του πολέμου στις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ χαρακτήρισε την ανάπτυξη επιπλέον στρατευμάτων των ΗΠΑ στην περιοχή απαραίτητη.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 λεπτά» του τηλεοπτικού δικτύου CBS, ο κ. Μπάιντεν είπε ακόμη πως πιστεύει ότι η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί εντελώς και πρέπει να βρεθεί δρόμος προς την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης.

Προειδοποίησε ότι η απειλή της τρομοκρατίας μεγεθύνεται για τη χώρα του εξαιτίας της αναταραχής στη Μέση Ανατολή.

Οποιαδήποτε προσπάθεια του Ισραήλ να επιβάλει εκ νέου κατοχή στη Λωρίδα της Γάζας θα ήταν «μεγάλο λάθος», έκρινε εξάλλου ο Τζο Μπάιντεν καθώς συνεχίζονται οι προετοιμασίες ισραηλινών στρατευμάτων για τη διεξαγωγή ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της Χαμάς.

Μετά την πιο πολύνεκρη επίθεση στο έδαφός του από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε αντίποινα, προχωρώντας σε χιλιάδες αεροπορικά πλήγματα, και διέταξε τους κατοίκους της βόρειας Γάζας να φύγουν, να κινηθούν προς νότο, ενόψει της αναμενόμενης χερσαίας εισβολής.

🚨 BREAKING On tonight's 60 Minutes, President Biden says Hamas must be eliminated, but he still supports Palestinian statehood.



Thank God we have a President who can walk and chew gum at the same time.pic.twitter.com/dF1sLL3DSm