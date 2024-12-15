Ισημερινός: Μετά την καταδίκη της για «σκλαβιά», η υφαντουργία Furukawa κλείνει

Η ιαπωνική υφαντουργία Furukawa, που καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη του Ισημερινού για «σκλαβιά», ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως η πληρωμή 41 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση σε εκατοντάδες θύματα ουσιαστικά την αναγκάζει να βάλει λουκέτο.

«Η εταιρεία πάντοτε σεβάστηκε το θεσμικό πλαίσιο», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπός της, ο Αντριάν Ερέρα. «Θα πρέπει να συμμορφωθούμε προς την απόφαση του δικαστηρίου, στο μέτρο του εφικτού», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Ισημερινού καταδίκασε την περασμένη εβδομάδα τη Furukawa, θυγατρική της ιαπωνικής FPC Marketing, που άρχισε να δραστηριοποιείται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το 1963, διότι «διατηρούσε (...) πρακτικές ανάλογες της σκλαβιάς» και διότι στερούσε την «ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους» από εργαζόμενους της.

Η εταιρεία κατηγορήθηκε πως άντλησε κέρδη από ανθρώπους που βρίσκονταν σε «ακραία» ευάλωτη θέση και τους στέγαζε σε καταυλισμούς υπό άθλιες και ανθυγιεινές συνθήκες, στο πλαίσιο διαφόρων εκμεταλλεύσεων αβάκα, λεπτής φυτικής ίνας προερχόμενης από ποικιλία μπανανιάς, παρόμοια με αυτή της ινδικής καλάμου και της κάνναβης.

Στην εταιρεία επιβλήθηκε η καταβολή αποζημίωσης σε 342 θύματα, που ανέρχεται σε 120.000 δολάρια — συνολικά, το ποσό πλησιάζει τα 41 εκατ. δολάρια.

Η πληρωμή του ποσού αυτού συνεπάγεται «το κλείσιμο της εταιρείας», ανέφερε ο κ. Ερέρα, διευκρινίζοντας πως τα περιουσιακά στοιχεία της δεν ξεπερνούν τα έξι εκατομμύρια δολάρια σε αξία αθροιστικά.

«Ακόμη κι αν πουλιούνταν όλα τα ακίνητα, όλα τα οχήματα, όλα τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού της εταιρείας, δεν θα καταφέρναμε να πληρώσουμε αυτά τα 41 εκατομμύρια δολάρια», επέμεινε.

Νωρίτερα, με ανακοίνωσή της, η εταιρεία επέκρινε τον «δυσανάλογο» χαρακτήρα της καταδίκης της, επιχειρηματολογώντας πως η απόφαση «απειλεί τα δικαιώματα εκατοντάδων εργαζομένων της το τρέχον διάστημα, το βιός των οποίων εξαρτάται από τη συνέχιση της δραστηριότητάς της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

