Ο σκληροπυρηνικός πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ υπέβαλε υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουνίου, οι οποίες διεξάγονται μετά τον αιφνιδιαστικό θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ωστόσο ενδέχεται να αποκλειστεί από το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματος («όργανο» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ), το οποίο πρέπει να εγκρίνει τους υποψήφιους για τις εκλογές.

Ο Αχμαντινετζάντ διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 ως το 2013.

Στις εκλογές του 2017 το Συμβούλιο δεν του επέτρεψε να είναι υποψήφιος, αφού το προηγούμενο έτος ο Χαμενεΐ τον είχε προειδοποιήσει ότι η υποψηφιότητά του «δεν είναι προς το δικό του συμφέρον και της χώρας».

Οι δύο άνδρες έχουν έρθει σε ρήξη, αφού ο Αχμαντινετζάντ ζήτησε να υπάρξει έλεγχος στην απόλυτη εξουσία του Χαμενεΐ. Μάλιστα το 2018 τον έγραψε επιστολή στην οποία ζητούσε να διεξαχθούν «ελεύθερες» εκλογές.

Ο Χαμενεΐ είχε υποστηρίξει τον Αχμαντινετζάντ, όταν, μετά την επανεκλογή του το 2009, είχε ξεσπάσει έντονο κύμα διαμαρτυριών, στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι συνελήφθησαν προτού κατασταλεί με τη βία.

Πηγή: skai.gr

