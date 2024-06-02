Έπειτα από τριάντα χρόνια κυριαρχίας στη Νότια Αφρική, το Εθνικό Αφρικανικό Κογκρέσο (ANC), που βρισκόταν στην εξουσία μετά την απελευθέρωση της χώρας από το απαρτχάιντ και την εκλογή του Νέλσον Μαντέλα το 1994, έχασε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τα χθεσινά αποτελέσματα της εκλογικής επιτροπής και έπειτα από την καταμέτρηση του 99,85% των ψήφων, το κόμμα του προέδρου Σίριλ Ραμαφόζα συγκέντρωσε το 40,21% των ψήφων στις εκλογές της Τετάρτης και υπέστη βαριά ήττα, πέφτοντας πολύ κάτω από το κρίσιμο όριο του 50%.

Η Δημοκρατική Συμμαχία (DA), το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης συγκέντρωσε το 21,79%.

Το κόμμα uMkhonto weSizwe (MK) του πρώην προέδρου Τζέικομπ Ζούμα (κεντρική φωτογραφία) το οποίο δημιουργήθηκε λίγους μήνες πριν τις εκλογές εξασφάλισε το 14,6%, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Μαχητές για την Οικονομική Ελευθερία (EFF) παρέμεινε στο 9,48%.

Τα οριστικά αποτελέσματα των πιο αμφίρροπων εκλογών στη δημοκρατική ιστορία της Νότιας Αφρικής αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα, αλλά ήδη κάποιοι υποψήφιοι, κυρίως ο Ζούμα, τα αμφισβητούν.

«Κανείς δεν θα πρέπει να ανακοινώσει (τα αποτελέσματα) αύριο. Αν αυτό γίνει, θα μας προκαλέσετε», προειδοποίησε ο 82χρονος πρώην πρόεδρος. Η σύντομη φυλάκισή του τον Ιούλιο του 2021 προκάλεσε σοβαρές ταραχές, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 350 άνθρωποι.

Μπροστά στις αντιδράσεις που ήδη έχουν προκύψει, ο πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής Μοσότο Μοέπια διαβεβαίωσε ότι θα εξεταστούν «όλα όσα παρουσιαστούν» στην επιτροπή, η οποία ζήτησε την ανακαταμέτρηση ψήφων σε 24 περιπτώσεις.

«Η επιτροπή θα είναι έτοιμη να ανακοινώσει τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών αύριο» Κυριακή, τόνισε.

Το ANC, που μέχρι πρότινος διέθετε 230 έδρες, παραμένει το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα, αλλά με βάση τα νέα δεδομένα θα πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την εύρεση συμμάχων.

Νίκησε η απογοήτευση

Μέχρι στιγμής το πανίσχυρο ANC κέρδιζε όλες τις εθνικές εκλογές με μεγάλη πλειοψηφία. Όμως αυτή τη φορά νίκησε η απογοήτευση μεταξύ των Νοτιοαφρικανών.

Στη χώρα με τη δεύτερη ισχυρότερη βιομηχανία στην Αφρική, η ανεργία πλήττει το ένα τρίτο όσων είναι σε ηλικία εργασίας και κυρίως τους νέους. Η φτώχεια επιδεινώνεται όπως και οι ανισότητες, ενώ η εγκληματικότητα σπάει ρεκόρ.

Στην καθημερινότητα οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος θυμίζουν πόσο μακριά βρίσκεται ακόμη από την εκπλήρωσή του το όνειρο για πρόσβαση για όλους στην εκπαίδευση, την κατοικία και τις βασικές υπηρεσίες, δέσμευση που είχε κάνει το ANC μετά το τέλος του απαρτχάιντ.

Ακόμη χειρότερα η εμπιστοσύνη προς το κόμμα μειώθηκε μετά το ξέσπασμα τα τελευταία χρόνια σειράς σκανδάλων στα οποία εμπλέκονταν αξιωματούχοι του.

Το 2019 το ANC είχε συγκεντρώσει το 57% των ψήφων, έναντι του 70% το 2004. Εξάλλου και η συμμετοχή ήταν μειωμένη σε αυτές τις εκλογές, πέφτοντας στο 58,6%, έναντι του 66% στις προηγούμενες.

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι 400 βουλευτές θα συνεδριάσουν μέσα στον Ιούνιο για να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.