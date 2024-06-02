Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους συμμετέχοντες στον Διάλογο του Σάνγκρι-Λα σήμερα ότι η διπλωματία – υπό τη μορφή μιας ειρηνευτικής διάσκεψης αργότερα αυτόν τον μήνα—είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί «ο σκληρός πόλεμος» που έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα του από το 2022.

Μιλώντας σε πάνελ του ετήσιου αυτού φόρουμ για την άμυνα που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι 106 χώρες και οργανώσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή στην ειρηνευτική διάσκεψη, την οποία θα φιλοξενήσει η Ελβετία στα μέσα Ιουνίου.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι κάποιοι παγκόσμιοι ηγέτες δεν έχουν εκφράσει ακόμη τη στήριξή τους στη διάσκεψη, εκτιμώντας ότι η Ρωσία επιδιώκει να διαταράξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο κόσμος μας θέλει να είναι ενωμένος και ικανός να ενεργεί με πλήρη αρμονία», τόνισε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα ευχαρίστησε χώρες – περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ολλανδίας—για τη στρατιωτική τους βοήθεια προς την Ουκρανία, κυρίως για την παροχή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε σε επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 100 πυραύλους – κάτι που όπως εξήγησε έχει συμβεί εκατοντάδες φορές—και επεσήμανε ότι «καμία χώρα δεν θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει μόνη της».

Συνέχιση αμερικανικής βοήθειας

Στο περιθώριο του φόρουμ και πριν την ομιλία του ο Ζελένσκι και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ συνομίλησαν για περισσότερο από μία ώρα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Ο Όστιν ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και «επαναβεβαίωσε την ισχυρή αμερικανική δέσμευση να διατηρήσει ισχυρή τη στήριξη» του Κιέβου, εξήγησε Αμερικανός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Οι δύο ηγέτες υποσχέθηκαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική αμυντική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και τη Ουκρανίας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από την αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» συζήτηση με τον Όστιν.

Στην πλατφόρμα Telegram ο Ζελένσκι σχολίασε ότι με τον Αμερικανό υπουργό «συζητήσαμε τα βασικά: τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας, την ενίσχυση του ουκρανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, τον συνασπισμό για τα F-16 και την προετοιμασία μιας διμερούς συμφωνίας ασφαλείας».

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε αφού ο Ζελένσκι χαιρέτισε την Παρασκευή «το βήμα προ τα εμπρός» που έκαναν οι ΗΠΑ, μετά το πράσινο φως που έδωσαν για την υπό όρους χρήση από το Κίεβο αμερικανικών όπλων για να επιτεθεί σε στόχους στο ρωσικό έδαφος.

Εξάλλου νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε αναφέρει στο Χ ότι συναντήθηκε με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου και τον πρόεδρο του Ανατολικού Τιμόρ Ζοζέ Ράμος- Χόρτα.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι ο Ράμος- Χόρτα δέχθηκε να συμμετάσχει στη διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία, την οποία φιλοξενεί η Ελβετία στα μέσα Ιουνίου. Πέρυσι στον Διάλογο του Σάνγκρι- Λα ο Πραμπόβο είχε προτείνει ένα ινδονησιακό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες του φόρουμ ο Κινέζος υπουργός Άμυνας Ντονγκ Τζουν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προσεκτική να μην στηρίξει ούτε την Ουκρανία ούτε τη Ρωσία.

«Στο θέμα της ουκρανικής κρίσης, η Κίνα προωθεί τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών με υπεύθυνη στάση», εξήγησε. «Δεν έχουμε προσφέρει ποτέ όπλα σε καμία από τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση. Έχουμε θεσπίσει αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης και δεν έχουμε κάνει ποτέ τίποτα για να τροφοδοτήσουμε τη σύγκρουση. Στεκόμαστε σταθερά στην πλευρά της ειρήνης και του διαλόγου», υπογράμμισε ο Ντονγκ.

