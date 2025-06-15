Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα στους δρόμους πόλεων της νότιας Ευρώπης - σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία -, για να διαδηλώσουν κατά του υπερτουρισμού, υποστηρίζοντας ότι ο ανεξέλεγκτος τουρισμός έχει εκτοξεύσει τις τιμές των κατοικιών και αναγκάζει ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις γειτονιές τους.

«Οι διακοπές σας, το βάσανό μου», φώναζαν διαδηλωτές στους δρόμους της Βαρκελώνης, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «ο μαζικός τουρισμός σκοτώνει την πόλη» και «η απληστία τους μας καταστρέφει».

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περίπου 600 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση, κάποιοι με νεροπίστολα, άλλοι με καπνογόνα στα χέρια και κάποιοι να κολλούν αυτοκόλλητα που έγραφαν «Γειτονιά σε αυτοάμυνα, τουρίστες ξεκουμπιστείτε» σε βιτρίνες καταστημάτων και κτίρια ξενοδοχείων.

Παρόμοιες διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλα μέρη της Ισπανίας, όπως την Ίμπιζα, την Μάλαγα, την Πάλμα ντε Μαγιόρκα, το Σαν Σεμπαστιάν και τη Γρανάδα.

Διαδηλώσεις στην Ιταλία πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις όπως η Γένοβα, η Νάπολη, το Παλέρμο, το Μιλάνο και η Βενετία, όπου οι ντόπιοι αντιτίθενται στην κατασκευή δύο ξενοδοχείων που θα προσθέσουν περίπου 1.500 νέες κλίνες στην πόλη, δήλωσαν διοργανωτές στο Reuters.

Διαδήλωση έγινε επίσης το απόγευμα στη Λισαβόνα.

Στη Βαρκελώνη, ο δήμος ανακοίνωσε πέρυσι το κλείσιμο όλων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων έως το 2028, με στόχο να κάνει την πόλη πιο βιώσιμη για τους κατοίκους.

Οι διεθνείς ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν κατά 11% φτάνοντας τα 838 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, με την Ισπανία και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις χώρες που αναμένεται να υποδεχθούν ρεκόρ αριθμού τουριστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.