Σε μια εποχή που «γοητεύεται» από τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) και τις κυβερνητικές συνωμοσίες, ένας πρώην αξιωματούχος της NASA αμφισβητεί την έλευση εξωγήινων στη Γη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τα UFO ως κάλυψη, για να «κρύψει πολλά πράγματα».

Ο Joseph Gutheinz, συνταξιούχος ανώτερος ειδικός πράκτορας του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή της NASA και νυν δικηγόρος, μιλώντας στο Fox News Digital, δήλωσε ότι είναι καιρός να εφαρμοστεί στον δημόσιο διάλογο η επιστήμη, όχι οι εικασίες.

«Αποδείξτε το. Ειλικρινά, αποδείξτε το», είπε σε όσους πιστεύουν στην παρουσία UFO στη Γη.

Ο Gutheinz είπε ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας του με το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή της NASA, λάμβανε τακτικά κλήσεις από άτομα που πίστευαν ότι είχαν απαχθεί ή ότι είχαν ένα τσιπ στον εγκέφαλό τους. «Αυτό που έλεγα στους μαθητές μου ήταν ότι η πιθανότητα να έρθει κάποιος από έναν άλλο κόσμο για να μας επισκεφτεί ήταν πέρα για πέρα απίθανη», είπε. «Και αυτό που έλεγα στους ανθρώπους που με έπαιρναν τηλέφωνο με αυτές τις ιστορίες για τις επισκέψεις εξωγήινων, ήταν να δουν έναν ψυχίατρο».

Επικαλούμενος αστρονομικές αποστάσεις και επιστημονική κατανόηση του ηλιακού συστήματος, ο Gutheinz εξήγησε την απιθανότητα να φτάσουν στη Γη εξωγήινοι επισκέπτες, «καθώς θα τους έπαιρνε 70.000 χρόνια», αν υποτίθεται ότι ζουν στο το πλησιέστερο ηλιακό σύστημα στη Γη, τον Άλφα Κενταύρου.

Επίσης είπε ότι υπάρχουν φεγγάρια όπως η Ευρώπη, ο Γανυμήδης, ο Τιτάνας και ο Τρίτωνας που είναι πιθανά μέρη για πρωτόγονη ζωή στο ηλιακό μας σύστημα.

«Είναι πιθανό να υπάρχει ζωή σε κάποιο από αυτά τα φεγγάρια. Αλλά, και πάλι, είναι πρωτόγονη, είναι μικροοργανισμοί, δεν είναι τίποτα που θα μας επισκεφτεί με ιπτάμενο δίσκο».

«Κόλπο» της αμερικανική κυβέρνησης για να «κρύψει πολλά πράγματα»

Τότε, γιατί η κυβέρνηση «τροφοδοτεί» τις θεωρίες περί ύπαρξης εξωγήινων με ακροάσεις στο Κογκρέσο και αποχαρακτηρισμούς σχετικών απόρρητων εγγράφων;

O πρώην αξιωματούχος της NASA απέρριψε τις θεάσεις ΑΤΙΑ ως εξωγήινα όντα. «Αν βλέπετε κάτι εκεί πάνω, και είναι πραγματικό, προέρχεται από τους Κινέζους ή τους Ρώσους ή τον γείτονά σας που πετάει τριγύρω με το drone του», είπε.

Το στρατιωτικό απόρρητο, σύμφωνα με τον Gutheinz, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια των μύθων για τα UFO.

«Πιστεύω ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1940, όταν άρχισαν να εμφανίζονται όλες αυτές οι ιστορίες για UFO, ήταν επειδή ο στρατός πιθανότατα δοκίμαζε κάποια αεροσκάφη, και δεν ήθελε να το μάθουν οι Ρώσοι», είπε.

«Και έτσι, αφού η "κάλυψη" των UFO λειτούργησε, δεν θα με εξέπληττε αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στον στρατό και την κυβέρνηση που τα χρησιμοποιούν για να αποκρύψουν την τεχνολογία stealth μας. Αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, απλώς δεν θέλουν να το μοιραστούν με άλλες χώρες».

«Το συμπέρασμα είναι ότι νομίζω ότι χρησιμοποιούμε την κάλυψη των UFO για να κρύψουμε πολλά πράγματα» κατέληξε ο πρώην αξιωματούχος της NASA.

