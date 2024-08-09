Την ώρα που η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ , εντείνονται παράλληλα οι προσπάθειες ώστε Ισραήλ και Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ενδεχομένως μία τέτοια εξέλιξη να μπορούσε να αποτελέσει το αντάλλαγμα για την Τεχερένη και να ματαιώσει τον όποιον σχεδιασμό για αντίποινα. Ή τουλάχιστον, όπως εκτιμά το CNN, η εκδοχή αυτή κέρδισε έδαφος μεταξύ των περιφερειακών ηγετών που συγκεντρώθηκαν σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στην Τζέντα.

Από τη δολοφονία του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, οι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν ορκιστεί εκδίκηση εναντίον του Ισραήλ, το οποίο θεωρούν υπεύθυνο. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει ή αρνηθεί την ευθύνη.

Η προσπάθεια, να πειστεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου να αμβλύνει τη στάση του στις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, δεν είναι καινούργια. Αλλά η ανταμοιβή αυτή τη φορά μπορεί να είναι πολύ πιο ελκυστική από τις προηγούμενες προσπάθειες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν επικοινωνήσει απευθείας τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν ότι «κανείς δεν πρέπει να κλιμακώσει αυτή τη σύγκρουση», προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός έχουν εισέλθει σε «τελικό στάδιο» και θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο από περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, βρέθηκε στην Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο και συνάντησε τόσο τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αλί Μπαγκερί όσο και τον νέο πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και φαίνεται να πιστεύει ότι το Ιράν μπορεί να αναζητά μια αφορμή προς την αποκλιμάκωση.

Το Ιράν χρειάζεται διπλωματική κάλυψη για να αποσύρει τις απειλές του κατά του Ισραήλ για τη δολοφονία του Χανίγια: μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να ισχυριστεί ότι νοιάζεται περισσότερο για τις ζωές των Παλαιστινίων στον παλαιστινιακό θύλακα παρά για εκδίκηση θα αποτελούσε μία διέξοδος αποκλιμάκωσης της κρίσης. Αλλά η ανταμοιβή πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για το Ιράν, καθώς διακυβεύονται η τιμή και η ισχύ του.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συνέβαλε στις διπλωματικές προσπάθειες, δηλώνοντας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πεζεσκιάν την Τετάρτη, ότι τα αντίποινα κατά του Ισραήλ «πρέπει να εγκαταλειφθούν».

Η απάντηση του Πεζεσκιάν υποδηλώνει ότι είναι ανοιχτός σε αυτή την προοπτική. «Εάν η Αμερική και οι δυτικές χώρες θέλουν πραγματικά να αποτρέψουν τον πόλεμο και την ανασφάλεια στην περιοχή, για να αποδείξουν αυτόν τον ισχυρισμό, θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως την πώληση όπλων και την υποστήριξη του Σιωνιστικού καθεστώτος και να αναγκάσουν αυτό το καθεστώς να σταματήσει τη γενοκτονία και τις επιθέσεις στη Γάζα και να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός.» είπε.

Το πρόβλημα για να λειτουργήσει η αποκλιμάκωση της έντασης με την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός είναι ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να συμφωνήσει ο Νετανιάχου.

Η Χαμάς απλώς το έκανε πιο δύσκολο αντικαθιστώντας τον Χανίγια με τον πιο σκληροπυρηνικό Γιαχία Σινουάρ, που για το Ισραήλ θεωρείται ο αρχιτέκτονας των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Η αλλαγή, εάν πρόκειται να έρθει, σύμφωνα με την έκτακτη σύνοδο των 57 κρατών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας μπορεί να επιβληθεί από το μόνο άτομο που ασκεί εξ αποστάσεως επιρροή στον Νετανιάχου – τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Αλλά σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύγκρουση, ο Μπάιντεν αρνείται μια αναμέτρηση με την πιο σκληροπυρηνική, δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ, γεγονός που επίσης ενισχύει την απογοήτευση στην Τζέντα.

Σύμφωνα με αναλυτές, αυτό που έλαβε ο Μπαγκερί στη Τζέντα ήταν το είδος της διπλωματικής υποστήριξης που θα βοηθήσει το Ιράν να απομακρυνθεί από την αποκλιμάκωση. «Όσον αφορά το Ιράν ήθελε τον σεβασμό της εδαφικής του ακεραιότητας και της κυριαρχίας του και υπήρχε μια ισχυρή υποστήριξη σε αυτό το συναίσθημα».

Διαφωνία Πεζεσκιάν και Φρουρών της Επανάστασης

Σε μια ύστατη προσπάθεια για αποκλιμάκωση της κρίσης, δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph αναφέρει ότι ο νέος Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μάχεται κατά των σκληροπυρηνικών στο εσωτερικό της χώρας του που ζητούν άμεση και σκληρή απάντηση εναντίον του Ισραήλ.



Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν πιέζει για μια πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Αλλά ο Πεζεσκιάν πιέζει αντ' αυτού να χτυπήσει το Ιράν τις άγνωστες κατασκοπευτικές βάσεις της Μοσάντ που είναι κρυμμένες γύρω από την περιοχή.

«Έχει προτείνει να χτυπήσουν στόχους που σχετίζονται με το Ισραήλ στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ή στο Ιρακινό Κουρδιστάν και να ενημερώσουν αυτές τις χώρες πριν από το πλήγμα», αναφέρει η Telegraph.

Ωστόσο η άποψη αυτή προσκρούει στη σθεναρή αντίσταση των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς αξιωματούχος του IRGC είπε ότι κανείς στην οργάνωση, η οποία είναι πιστή στον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δεν υπολογίζει πολύ τον Πεζεσκιάν.

«Το νούμερο ένα σχέδιο που εξακολουθεί να προκρίνεται είναι χτύπημα στο Τελ Αβίβ με τη Χεζμπολάχ και άλλους την ίδια στιγμή», λέει ο αξιωματούχος. «Υπήρξε συζήτηση εντός των δυνάμεων για το πώς να εμποδίσουν τις προσπάθειες του Πεζεσκιάν.»



