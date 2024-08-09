Ο Χιου Έντουαρντς, ο πρώην παρουσιαστής ειδήσεων του βρετανικoύ δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος δήλωσε ένοχος τον περασμένο μήνα και για τις τρεις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εις βάρος του για δημιουργία εικόνων παιδικής πορνογραφίας, θα πρέπει να επιστρέψει τον μισθό που έλαβε μετά τη σύλληψή του τον Νοέμβριο, με το BBC να τονίζει ότι ο Έντουαρντς δεν ήταν ειλικρινής για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Ο 62χρονος Έντουαρντς ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος δημοσιογράφος του BBC και κάποτε μια αξιοσέβαστη προσωπικότητα, γνωστή σε κάθε Βρετανό. Παραιτήθηκε τον Απρίλιο. Ο ετήσιος μισθός του ανερχόταν σε 479.999 λίρες (560.251 ευρώ).

Ο Έντουαρντς είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα τον Ιούλιο του περασμένου έτους, αφού κατηγορήθηκε ότι πλήρωσε έναν έφηβο για να του δώσει γυμνές φωτογραφίες. Στη συνέχεια νοσηλεύτηκε, πάσχοντας από κατάθλιψη. Η υπόθεση είχε γίνει πρωτοσέλιδο στις βρετανικές εφημερίδες και το BBC επικρίθηκε σφοδρά για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το σκάνδαλο. Η αστυνομία είχε τονίσει αρχικά ότι δεν είχε βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε διαπραχθεί κάποιο ποινικό αδίκημα. Όμως ο παρουσιαστής δεν επέστρεψε ποτέ στον αέρα.

Το διοικητικό συμβούλιο του BBC, το οποίο χρηματοδοτείται από ανταποδοτικό τέλος των Βρετανών, ανακοίνωσε ότι εξουσιοδότησε τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού να ζητήσει την επιστροφή του μισθού που είχε καταβληθεί στον Έντουαρντ από τη στιγμή της σύλληψής του και την παραίτησή του, περίπου 200.000 λίρες.

«Ο Έντουαρντς ομολόγησε την ενοχή του για ένα φρικτό έγκλημα», ανακοίνωσε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο.

«Αν ήταν ειλικρινής όταν ρωτήθηκε από το BBC σχετικά με τη σύλληψή του, δεν θα συνεχίζαμε ποτέ να τον πληρώνουμε με δημόσιο χρήμα. Ξεκάθαρα υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στο BBC και μας οδήγησε σε ανυποληψία».

Το BBC είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι είχε γνώση της σύλληψης του Έντουαρτς, αλλά όχι για τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετώπιζε.

Το διοικητικό συμβούλιο τόνισε ότι στηρίζει τον χειρισμό του θέματος από τη διοίκηση του BBC, δεδομένης της γνώσης που είχε εκείνη την εποχή για την υπόθεση. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι θα αναθέσει σε μια επιτροπή να διεξαγάγει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση με στόχο τη βελτίωση συμπεριφορών στο χώρο εργασίας.

Επιπρόσθετα σημείωσε ενώ οι κατηγορίες κατά του Έντουαρντς αφορούσαν την προσωπική του ζωή, η υπόθεση έθεσε επίσης στο επίκεντρο το ζήτημα της ανισορροπίας ισχύος στον εργασιακό χώρο.

Η κυβέρνηση χαιρέτισε την απόφαση για την έναρξη αξιολόγησης.

«Το BBC είναι ένας πολύτιμος και σημαντικός φορέας στο τοπίο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά και είναι ζωτικής σημασίας το κοινό να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και πίστη στον οργανισμό και στον τρόπο λειτουργίας του», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι.

«Το προσωπικό του BBC πρέπει να μπορεί να αισθάνεται ασφαλές στο χώρο εργασίας και να νιώθει βέβαιο ότι αν διατυπωθούν παράπονα, θα ληφθούν μέτρα και θα αντιμετωπιστούν δίκαια και αποφασιστικά», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

