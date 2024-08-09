Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, να βρίσκεται σε τεντωμένο σχοινί ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ ενισχύουν συνεχώς τις προσπάθειές τους προκειμένου να επαναφέρουν το Ισραήλ και τη Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σκοπό να συνεχιστούν οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων.

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε αργά την Πέμπτη, οι τρεις ηγέτες προέτρεψαν τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις την Πέμπτη, 15 Αυγούστου, «για να κλείσουν όλα τα κενά που απομένουν» σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι καιρός να φέρουμε άμεση ανακούφιση τόσο στον πολύπαθο λαό της Γάζας όσο και στους πολύπαθους ομήρους και τις οικογένειές τους», ανέφεραν οι τρεις ηγέτες στη δήλωση. «Ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί» η κατάπαυση του πυρός, μαζί με τις συμφωνίες για την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ως μεσολαβητές, εάν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε μια τελική πρόταση γεφύρωσης που θα επιλύει τα υπόλοιπα ζητήματα εφαρμογής με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των μερών», έγραψαν οι ηγέτες.

Το Ισραήλ από την πλευρά του συναίνεσε στην συνέχισή τους και επισήμανε ότι θα στείλει διαπραγματευτές να συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, όπως ζήτησαν οι τρεις χώρες, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού επιβεβαίωσε νωρίς την Παρασκευή ότι οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα επιστρέψουν στις συνομιλίες της 15ης Αυγούστου, λέγοντας ότι η αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει όπου αποφασιστεί «για να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ τόνισε την ανάγκη να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία για την επιστροφή των Ισραηλινών αιχμαλώτων στη Γάζα κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν, ο οποίος συμφώνησε για το «επείγον» του θέματος.

Τι θα περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία θα βασίζεται σε μια πρόταση τριών φάσεων που σκιαγραφήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν τον περασμένο Μάιο και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για έξι εβδομάδες, με τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσύρονται από όλες τις κατοικημένες περιοχές του θύλακα. Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και θα ανταλλάξουν έναν αριθμό Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους αιχμαλώτους και την επιστροφή των σορών των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς. Θα επιτραπεί στους πολίτες να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε όλη τη Γάζα και η ανθρωπιστική βοήθεια θα αυξηθεί σημαντικά.

Εάν οι διαπραγματεύσεις διαρκέσουν περισσότερο από τις προγραμματισμένες έξι εβδομάδες, η κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί, σύμφωνα με την πρόταση.

Η δεύτερη φάση «βλέπει» ένα μόνιμο τέλος στις εχθροπραξίες με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα.

Τέλος, στην τρίτη φάση, προβλέπει να ξεκινήσει ένα μεγάλο, πολυετές σχέδιο ανασυγκρότησης στη Γάζα.

«Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο ούτε δικαιολογίες από κανένα κόμμα για περαιτέρω καθυστέρηση. Είναι καιρός να απελευθερωθούν οι όμηροι, να ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός και να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία», δήλωσαν οι ηγέτες.

Έκκληση και από την ΕΕ για μια συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

«Η ΕΕ προσχωρεί στην Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ στην έκκλησή τους για σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, της κατάπαυσης του πυρός, μια συμφωνία απελευθέρωσης σταδιακά», έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ στο X.

«Επαναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στη μεσολάβησή τους για να τεθεί ένα τέλος στον αφόρητο κύκλο ταλαιπωρίας. Η συμφωνία θα ανοίξει επίσης το δρόμο για περιφερειακή αποκλιμάκωση», έγραψε ο Μπορέλ.

Νέες εντολές εκκένωσης στους κατοίκους της Χαν Γιουνίς

Την ίδια ώρα και παρά την ελπίδα πως ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να φέρει και την πολυπόθητη κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός επέκτεινε τις εντολές εκκένωσης στην Χαν Γιουνίς σε περιοχές που δεν καλύπτονται στην ανακοίνωση της Πέμπτης. Ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από ολόκληρο το ανατολικό τμήμα της πόλης.

Οι κάτοικοι θεωρούν πως οι νέες εντολές αποτελούν μια μορφή αναγκαστικής εσωτερικής εκτόπισης.

