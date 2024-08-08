Ιράν: Το Ισραήλ διέπραξε «στρατηγικό λάθος» που «θα του κοστίσει ακριβά»

Το Ισραήλ διέπραξε ένα «στρατηγικό λάθος» που «θα του κοστίσει ακριβά» με τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο μεταβατικός υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η πράξη που διέπραξαν οι σιωνιστές στην Τεχεράνη είναι ένα στρατηγικό λάθος και θα τους κοστίσει ακριβά», δήλωσε ο Αλί Μπαγκερί μιλώντας στη Τζέντα, την επομένη της έκτακτης συνεδρίασης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ).

Ο ίδιος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι θέλει να «επεκτείνει τον πόλεμο» στην περιοχή, κρίνοντας ότι το εβραϊκό κράτος «δεν έχει ούτε την ικανότητα ούτε τη δύναμη» να πολεμήσει το Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι αυξάνουν τις απειλές για αντίποινα στο Ισραήλ για τη δολοφονία Χανίγια στις 31 Ιουλίου. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει, ούτε αρνηθεί την ευθύνη για την δολοφονία του.

Η χθεσινή συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών ή εκπροσώπων τους από τα 57 μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας κατέληξε στην έκδοση ενός ανακοινωθέντος στο οποίο το Ισραήλ θεωρείται «απόλυτα υπεύθυνο» για την «ειδεχθή» δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς.

Η ένταση στην περιοχή ανέβηκε κατακόρυφα μετά τους θανάτους Χανίγια και του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτική βραχίονα της Χεζμπολάχ, την 30ή Ιουλίου σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, και η Ισλαμική Δημοκρατία έχουν ορκιστεί εκδίκηση, διαμηνύοντας στο Ισραήλ πως θα υπάρξουν αντίποινα «όποιες κι αν είναι οι συνέπειες».

