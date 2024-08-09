Ιράν: 345 άνθρωποι εκτελέσθηκαν από την αρχή του έτους (ΟΗΕ)

Τουλάχιστον 345 άνθρωποι, ανάμεσά τους 15 γυναίκες, εκτελέσθηκαν στο Ιράν από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Πριν από δύο ημέρες, η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR) με έδρα τη Νορβηγία ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτέλεσε στις 7 Αυγούστου δι' απαγχονισμού 29 ανθρώπους, τους 26 σε ομαδική εκτέλεση στη φυλακή Γεζέλ Χεζάρ στο Καράτζ κοντά στην Τεχεράνη. Τρεις ακόμη άνδρες εκτελέσθηκαν σε άλλη φυλακή της ίδιας πόλης.

Είχαν καταδικασθεί για φόνο, διακίνηση ναρκωτικών και βιασμό.

«Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ είναι εξαιρετικά ανήσυχος» από τις πληροφορίες, δήλωσε εκπρόσωπός του στη Γενεύη. «Πρόκειται για ανησυχητικά υψηλό αριθμό εκτελέσεων σε τόσο μικρό διάστημα».

Από την πλευρά της, η Ύπατη Αρμοστεία επιβεβαίωσε ότι 38 άνθρωποι εκτελέσθηκαν τον Ιούλιο στο Ιράν, ενώ 345 άνθρωποι, ανάμεσά τους 15 γυναίκες, εκτελέσθηκαν αυτόν τον χρόνο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το ήμισυ των εκτελέσεων από την αρχή του 2024 αφορούν αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά.

Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας υπενθύμισε ότι η επιβολή της θανατικής ποινής για εγκλήματα που δεν έχουν σχέση με ανθρωποκτονία εκ προθέσεως είναι ασύμβατη με τους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ύπατη Αρμοστεία ανησυχεί επίσης για την απουσία δίκαιων δικών, την ώρα που σε πληθώρα περιπτώσεων, πολλές είναι οι εκτελέσεις που πραγματοποιούνται χωρίς να έχει ενημερωθεί η οικογένεια και οι δικηγόρος του φυλακισμένου.

Ο ΟΗΕ έχει επανειλημμένως απευθύνει έκκληση για την επιβολή μορατόριου στις εκτελέσεις μέχρι την κατάργηση μακροπρόθεσμα της θανατικής ποινής.

Το Ιράν κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή ως μέσο εκφοβισμού απέναντι στο κίνημα αμφισβήτησης του καθεστώτος που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι κατά την κράτησή της για παραβίαση των ενδυματολογικών περιορισμών που εφαρμόζονται κατά των γυναικών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίσθηκαν κατά τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις που χαρακτηρίσθηκαν από την Τεχεράνη «ταραχές» ενορχηστρωμένες από τη Δύση.

