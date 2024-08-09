Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι το ναυτικό διαθέτει νέους πυραύλους κρουζ εξοπλισμένους με εξαιρετικά εκρηκτικές κεφαλές που είναι μη ανιχνεύσιμες, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση της πιο ισχυρής οργάνωσης ασφαλείας της χώρας συμπίπτει με τους φόβους ενός πλήρους πολέμου στη Μέση Ανατολή αφού το Ιράν δεσμεύτηκε να εκδικηθεί τη δολοφονία στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου του Ισμαήλ Χανίγια, ηγέτη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής Χαμάς.

Το Ιράν έχει κατηγορήσει το Ισραήλ, το οποίο ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την εμπλοκή του.

"Στον σημερινό κόσμο είτε πρέπει να είσαι ισχυρός για να επιβιώσεις, είτε να παραδοθείς. Δεν υπάρχει μέση λύση", δήλωσε ο ανώτατος διοικητής των Φρουρών, Υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί.

"Ένας μεγάλος αριθμός πυραύλων κρουζ έχει προστεθεί στον στόλο του ναυτικού των Φρουρών. Αυτοί οι νέοι πύραυλοι έχουν δυνατότητες για εξαιρετικά εκρηκτικές κεφαλές που είναι μη ανιχνεύσιμες και μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές και να καταστρέψουν τους στόχους τους", ανέφερε μια δήλωση των Φρουρών.

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή του ότι στον στόλο του έχουν προστεθεί διάφορα είδη πυραυλικών συστημάτων μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνώρισης και ναυτικά ραντάρ.

«Αυτά τα συστήματα είναι από τα πιο σύγχρονα αντιεπιφανειακά και υπόγεια όπλα στο ναυτικό των Φρουρών», ανέφερε.

Η κρατική τηλεόραση παρουσίασε αρκετά από τα όπλα την Παρασκευή. Το ναυτικό πρόσθεσε ότι μόνο 210 από τα 2.654 συστήματα παρουσιάστηκαν καθώς δεν ήταν δυνατό να αποκαλυφθούν άλλα για λόγους ασφαλείας.

Το Ιράν έχει ένα από τα μεγαλύτερα πυραυλικά προγράμματα στη Μέση Ανατολή, θεωρώντας ότι τέτοια όπλα αποτελούν σημαντική αποτρεπτική δύναμη κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε περίπτωση πολέμου.



