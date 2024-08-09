Το Ιράν θα υποστεί «σημαντικές» συνέπειες αν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ, κλιμάκωση που θα απειλούσε τις ελπίδες για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος χθες Πέμπτη.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξήθηκε περαιτέρω μετά τη δολοφονία στην Τεχεράνη του Ισμαήλ Χανίγια, του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, μερικές ώρες μετά τον θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό του Φουάντ Σουκρ, κορυφαίου στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της λιβανικής Χεζμπολά, την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.