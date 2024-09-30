Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο Νεπάλ, κυρίως στην πρωτεύουσα Κατμαντού, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 192 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησαν οι αρχές σήμερα.

Τομείς στο ανατολικό και στο κεντρικό τμήμα της χώρας των Ιμαλαΐων βρίσκονται κάτω από τα νερά από την Παρασκευή, όπως και ολόκληρες συνοικίες της πρωτεύουσας. Έχουν προκληθεί τεράστιες ζημιές σε δρόμους που συνδέουν την πρωτεύουσα με την υπόλοιπη χώρα.

«192 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 31 συνεχίζουν ακόμη να είναι αγνοούνται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Ρίσι Ραμ Τιουάρι.

«Η προτεραιότητά μας είναι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που αποκλείστηκαν σε δρόμους», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 35 από τα θύματα θάφτηκαν ζωντανά μέσα σε τρία οχήματα όταν κατολίσθηση καταπλάκωσε τμήμα δρόμου νότια της Κατμαντού, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Νταν Μπαχαντούρ Κάρκι.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Νεπάλ ανακοίνωσαν από την πλευρά τους πως ήδη προχώρησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση 4.000 και πλέον ανθρώπων, κυρίως με ελικόπτερα, βάρκες και κανό.

Μηχανήματα έργου έχουν κινητοποιηθεί για να ανοίξουν δρόμοι.

Η παράλυση του οδικού δικτύου προκάλεσε τις πρώτες ελλείψεις λαχανικών στην πρωτεύουσα - οι τιμές τους αυξήθηκαν απότομα.

«Ενώ συνήθως παραλαμβάνουμε καθημερινά 600 ως 700 τόνους λαχανικών, χθες δεν λάβαμε παρά 156 τόνους», ανέφερε χονδρέμπορος σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές της πρωτεύουσας. «Υπάρχει διαθέσιμη παραγωγή, αλλά έχει αποκλειστεί εξαιτίας της κατάστασης των δρόμων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα της υδρολογικής και μετεωρολογικής υπηρεσίας, οι σταθμοί σε 14 επαρχίες κατέγραψαν βροχοπτώσεις-ρεκόρ τις 24 ώρες ως το πρωί προχθές Σάββατο.

Σταθμός στο αεροδρόμιο της Κατμαντού κατέγραψε 240 χιλιοστά κατακρήμνισης, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι εσωτερικές πτήσεις ξανάρχισαν χθες Κυριακή το πρωί προς και από την πρωτεύουσα του Νεπάλ, μετά την πλήρη διακοπή τους από το βράδυ της Παρασκευής. Ακυρώθηκαν πάνω από 150 αφίξεις.

Οι μουσώνες, που διαρκούν γενικά από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο, στοιχίζουν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους κάθε χρόνο και προκαλούν ευρείας κλίμακας καταστροφές στη νότια Ασία. Ωστόσο ο αριθμός των φονικών πλημμυρών και των κατολισθήσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Επιστήμονες έχουν επισημάνει πως η κλιματική αλλαγή κάνει τα φαινόμενα αυτού του είδους συχνότερα και εντονότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

