Ισραήλ: Είχε την ευκαιρία να σκοτώσει και τον Σινουάρ μετά τον Νασράλα

Το Ισραήλ είχε την ευκαιρία να εξοντώσει μετά τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και τον επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει, φοβούμενο ότι θα βλάψει τους ομήρους, αποκάλυψε το δίκτυο N12 news σε ρεπορτάζ του το βράδυ της Κυριακής.



Σύμφωνα με το N12, το Ισραήλ έλαβε πληροφορία που παρείχε τη μοναδική ευκαιρία να σκοτώσει τον Σινουάρ, αλλά αποφασίστηκε ότι μια τέτοια επιχείρηση ήταν πολύ επικίνδυνη, καθώς όμηροι κρατούνταν στην ίδια περιοχή με τον αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας.

Ο Σινουάρ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ισμαήλ Χανίγια στην ηγεσία της Χαμάς, μετά τη δολοφονία του στην Τεχεράνη, πιστεύεται ότι κρυβόταν σε σήραγγες κάτω από τη Γάζα. Ο ηγέτης της Χαμάς φέρεται να χρησιμοποίησε τους ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες, ώστε το Ισραήλ να μην τον βλάψει.

Εξάλλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαββάτου του Al Arabiya, ο Γιαχία Σινούαρ μετεγκαταστάθηκε στη Λωρίδα της Γάζας αφότου έμαθε για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον Χασάν Νασράλα.

Διαφωνίες για την τύχη του Σινουάρ

Αυτή η αναφορά ήρθε παρά τις αναφορές την περασμένη εβδομάδα για πιθανό θάνατο του Σινουάρ. Ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε την περασμένη Κυριακή ότι δεν μπορούσε ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει τις αναφορές για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς. Ωστόσο, η Σιν Μπετ (Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ) αμφισβήτησε αυτή τη θεωρία, πιστεύοντας ότι ο Σινουάρ είναι ακόμα ζωντανός.



Νωρίτερα την Κυριακή, ο εκπρόσωπος των IDF δημοσίευσε μια φωτογραφία που απεικόνιζε ένα διάγραμμα της ηγεσίας της Χαμάς, με ένα ερωτηματικό πάνω από το όνομα του Σινουάρ, που υποδηλώνει ότι ο Ισραηλινός Στρατός δεν είναι σίγουρος για το πού βρίσκεται, ή το αν ζει.



Σημειώνεται ότι μια παλαιστινιακή ομάδα ανακοίνωσε ότι τρεις από τους ηγέτες της σκοτώθηκαν σε ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό.



Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες σκοτώθηκαν στην επίθεση που είχε ως στόχο την περιοχή Κόλα της Βηρυτού.



Η συνοικία χτυπήθηκε νωρίς τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με το Associated Press.



Ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση.



Πηγή: skai.gr

