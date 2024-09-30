Ο τελευταίος σταθμός παραγωγής ενέργειας από άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να κλείσει επισήμως σήμερα τις πόρτες του, βάζοντας τέλος στη χρήση αυτού του καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικού, κάτι που κάνει για πρώτη φορά ένα μέλος της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών.

Το κλείσιμο του σταθμού, ο οποίος είχε εγκαινιασθεί το 1967, αποτελεί ένα συμβολικό σταθμό στη φιλοδοξία του Λονδίνου να αφαιρέσει πλήρως τον άνθρακα από την παραγωγή ηλεκτρικού μέχρι το 2030 και στη συνέχεια να φθάσει σε ουδετερότητα άνθρακα το 2050.

Το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται έτσι η πρώτη χώρα της G7 που απαλλάσσεται από το καύσιμο αυτό. Η Ιταλία έχει θέσει ως όριο για να το πράξει το 2025, η Γαλλία το 2027, ο Καναδάς το 2030, η Γερμανία το 2038. Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ανακοινώσει ακριβή χρονολογία.

Το κλείσιμο αυτό «σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής», αλλά ανοίγει επίσης «ένα νέο αιώνα» που θα ευνοήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της ενέργειας, υπόσχεται σε ανακοίνωσή της η βρετανική κυβέρνηση, η οποία έθεσε σε εφαρμογή αυτό το καλοκαίρι ένα σχέδιο για τις πράσινες ενέργειες.

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας, ο οποίος βρίσκεται στο Ράτκλιφ-ον-Σορ, ανάμεσα στο Ντέρμπι και το Νότιγχαμ, στην καρδιά της Αγγλίας, πρόκειται να διαλυθεί εντελώς «μέχρι το τέλος της δεκαετίας», σύμφωνα με τη γερμανική εταιρεία ενέργειας Uniper, η οποία είναι ο ιδιοκτήτης του, πριν δημιουργηθεί στο ίδιο σημείο ένας «πόλος τεχνολογίας και ενέργειας χωρίς άνθρακα».

Ο άνθρακας συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου από το 19ο αιώνα και μέχρι τα χρόνια του 1990.

Αυτή η εξαιρετικά ρυπογόνα ενέργεια εξακολουθούσε να παράγει στα χρόνια του 1980 σχεδόν το 70% του ηλεκτρισμού της χώρας. Στη συνέχεια το ποσοστό αυτό μειώθηκε θεαματικά: 38% το 2013, 5% το 2018 και 1% πέρυσι.

Για να απαλλαγούν από τον άνθρακα, οι Βρετανοί τον αντικατέστησαν με το φυσικό αέριο, ένα ορυκτό καύσιμο που εμφανίζεται ως λιγότερο ρυπογόνο και χρησιμοποιήθηκε το 2023 για την παραγωγή ενός τρίτου του ηλεκτρικού. Το ένα τέταρτο παράγεται από αιολική ενέργεια, μια αξιοσημείωτη αναλογία. Η πυρηνική ενέργεια αντιστοιχεί περίπου στο 13%.

«Η θέση του άνθρακα βρίσκεται πλέον στα βιβλία της ιστορίας», λέει ο Τόνι Μπόσγουορθ της μη κυβερνητικής οργάνωσης Φίλοι της Γης. «Η προτεραιότητα είναι τώρα να απομακρυνθούμε από το αέριο αναπτύσσοντας όσο το δυνατόν ταχύτερα το τεράστιο δυναμικό του Ηνωμένου Βασιλείου σε ανανεώσιμες ενέργειες».

«Η Βρετανία έδωσε ένα παράδειγμα που ο υπόλοιπος κόσμος οφείλει να ακολουθήσει», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Νταγκ Παρ της Greenpeace UK.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

