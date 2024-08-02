Μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, εντείνονται οι φόβοι για τα αντίποινα του Ιράν καθώς η ηγεσία της Τεχεράνης διαμηνύει με κάθε τρόπο ότι θα εκδικηθεί τον θάνατο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς.

Σε νέο μήνυμα προς τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Χοσεΐν Σαλαμί, είπε ότι οι «εχθροί του έθνους, ειδικά η σιωνιστική συμμορία και οι υποστηρικτές της», θα πληρώσουν.

Τα σχόλιά του παραπέμπουν στην αναμενόμενη στρατιωτική απάντηση για τη δολοφονία του Χανίγια αλλά και για εκείνη του διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Αν και δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, το Ιράν και η Χεζμπολάχ κατηγορούν το Ισραήλ.

Πρώτος τον χορό των απειλών άνοιξε χθες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος εξέδωσε εντολή για απευθείας χτύπημα στο Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ έδωσε τη διαταγή στην έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν το πρωί της Τετάρτης, λίγο αφότου το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο Χανίγια είχε σκοτωθεί.

