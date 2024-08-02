Την ιερή μέρα Tisha B’Av σκοπεύει το Ιράν να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες και μεταδίδονται από τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φέρονται να έχουν στη διάθεσή τους οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες, η επίθεση του Ιράν, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σε ιραβικό έδαφος, θα ξεκινήσει την ιερή μέρα των Εβραίων, που ξεκινά στις 12 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Sky News Arabia, οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποδείξεις για τα σχέδια του Ιράν. Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα επιτεθεί σε συνεργασία με τη Χεζμπολάχ, από το έδαφος του Λιβάνου.

Ήδη στην κηδεία του Χανίγια, στην Ντόχα του Κατάρ, οι απειλές εναντίον του Ισραήλ κορυφώθηκαν, με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Νασράλα, να απειλεί ευθέως με καταστροφή το Ισραήλ, ενώ και ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμεϊνί, στο ίδιο μήκος κύματος, να υπόσχεται αντίδραση και αντίποινα.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Χερζί Χαλεβί από την πλευρά του, δήλωνε την Πέμπτη ότι «οποιοσδήποτε επιτεθεί ή απειλήσει τους πολίτες του Ισραήλ, ή επιτεθεί στο Ισραήλ, είμαστε έτοιμοι, όσο μακριά και αν είναι, να τους βρούμε και να τους σκοτώσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.