Πέντε ηγετικά μέλη της Χαμάς φέρεται να έχει δολοφονήσει το Ισραήλ σε σήραγγα κάτω από την πόλη της Γάζας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, που επικαλούνται δημοσίευμα αραβικής εφημερίδας, οι ισραηλινές δυνάμεις δολοφόνησαν δύο ηγέτες του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και τρεις στρατιωτικούς διοικητές.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι IDF σκότωσαν τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς, Ράουι Μουστάχα και Σάμεχ αλ-Σιράχ, μαζί με τρεις διοικητές από τη στρατιωτική πτέρυγα της ομάδας, Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, Αμπνούλ Χάντι Σιάμ, ΣάμιΌντεχ και Μοχάμεντ Χαντίντ.

Ο Μουστάχα έχει διατελέσει de facto πρωθυπουργός της Λωρίδας της Γάζας και είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές υποθέσεις στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, βοήθησε στην ίδρυση της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και συνελήφθη από το Ισραήλ το 1988 πριν απελευθερωθεί το 2011 στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων.

Λέγεται ότι είναι στενός έμπιστος του αρχηγού της Χαμάς στη Γάζα Γιαχία Σινουάρ.

Ο Σιράχ υπηρετούσε στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς από το 2021 και είναι επίσης υπεύθυνος για την εσωτερική ασφάλεια εντός της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν επικεφαλής μιας μυστικής μονάδας πληροφοριών που δρούσε έξω από την Τουρκία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.