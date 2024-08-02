Ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών Μοσέ Αρμπέλ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ανακαλέσει την άδεια παραμονής ενός ιεροκήρυκα για επιμνημόσυνη δέηση που έκανε στο τέμενος αλ 'Ακσα για τον δολοφονηθέντα ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Σε επιστολή που έστειλε στη γενική εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, ο Αρμπέλ, στην επιχειρηματολογία του τονίζει ότι ο ιεροκήρυκας, σεΐχης Εκρίμα Σαϊντ Σάμπρι διέπραξε κακουργήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη διάρρηξη εμπιστοσύνης.

«Ο Εκρίμα έχει άδεια μόνιμης παραμονής στο Ισραήλ, κάτι που δεν τον εμπόδισε να υποκινεί εναντίον της χώρας, να ενθαρρύνει τον αντισημιτισμό και να διαπράττει σοβαρά κακουργήματα κατά της ασφάλειας για χρόνια», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο νόμος εισόδου στο Ισραήλ επιτρέπει στον Αρμπέλ να ανακαλεί άδειες παραμονής για πράξεις παραβίασης της εμπιστοσύνης, όπως η διάπραξη, η υποκίνηση ή η υποβοήθηση τρομοκρατικών ενεργειών και άλλα εγκλήματα κατά της ασφάλειας, χωρίς δικαστική καταδίκη - και ο Αρμπέλ ζήτησε την υποστήριξη του νομικού συμβούλου για τη διαδικασία.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά το κήρυγμα στο τέμενος αλ 'Ακσα με δοξασία για τον Χανίγια.

Ο σεΐχης Εκρίμα Σαΐντ Σάμπρι, πρώην Μουφτής της Ιερουσαλήμ, ηγήθηκε της προσευχής για τον Χανίγια.

