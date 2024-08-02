Τραμπ: Νίκη για τον Πούτιν η ανταλλαγή κρατουμένων

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δριμύτατα σήμερα την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και Δυτικών χωρών, χαρακτηρίζοντάς την «νίκη για τον Πούτιν», σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα το πρωί.

«Οι Ρώσοι πέτυχαν μια καλή δοσοληψία», είπε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία, αναφερόμενος στη συμφωνία για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Μεταξύ των 26 ανθρώπων που ανταλλάγησαν ήταν και ο Αμερικανός δημοσιογράφος της εφημερίδας Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς.

«Πιστεύω ότι είναι θαυμάσιο που γύρισε ο Έβαν. Αλλά αυτές οι συμφωνίες είναι φρικτές, θα οδηγήσουν σε σημαντικό αριθμό απαγωγών», είπε ο Τραμπ μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Fox Business.

Εκτός από τον Γκέρσκοβιτς, απελευθερώθηκε και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν, που ήταν κρατούμενος στη Ρωσία από τα τέλη του 2018, κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

«Δεν θα κριτικάρω» τη συμφωνία, διαβεβαίωσε ο Τραμπ τονίζοντας ότι «είναι καλό που γύρισαν». Αλλά οι Ρώσοι «έκαναν μια καταπληκτική δοσοληψία και αυτό δημιουργεί πολύ κακό προηγούμενο. Είναι μια νίκη για τον Πούτιν», συνέχισε.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, η νέα αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές, «δεν χαίρουν σεβασμού» στη διεθνή σκηνή.

Όταν του ζητήθηκε την Πέμπτη να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τραμπ που εδώ και μήνες λέει ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να επιτύχει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των Αμερικανών κρατουμένων, ο Μπάιντεν απάντησε με ερώτηση: «Γιατί δεν το έκανε όταν ήταν πρόεδρος;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.