Ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ζήτησε να υπάρξει διάλογος με την ΕΕ προκειμένου οι δύο πλευρές «να επιλύσουν τα προβλήματά τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν χαιρετίζει την ενίσχυση των σχέσεων με την ΕΕ σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό», επεσήμανε ο Αραγτσί.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την εκλογή του νέου προέδρου του Ιράν, του μεταρρυθμιστή Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος έχει δηλώσει έτοιμος να ξεκινήσει «εποικοδομητικό διάλογο» με τις ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα όμως ο Πεζεσκιάν τις έχει επικρίνει επειδή έχουν υπαναχωρήσει από τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και ΕΕ έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια μετά τις επικρίσεις εις βάρος της Τεχεράνης για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, αλλά και επειδή συνεχίζει να αναπτύσσει το αμφιλεγόμενο πυρηνικό της πρόγραμμα, στηρίζει το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς που βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και βοηθά τη Ρωσία η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Μπορέλ, ο Αραγτσί εκτίμησε ότι προκειμένου να αναπτυχθούν οι διμερείς σχέσεις απαιτείται «διάλογος για να επιλυθούν τα προβλήματα μεταξύ των δύο πλευρών και διόρθωση των κακών πολιτικών ευρωπαϊκών χωρών».

Από την πλευρά του ο Μπορέλ επεσήμανε στο Χ ότι συζήτησε «προοπτικές μιας ανανεωμένης δέσμευσης σε όλα τα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος» με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Αραγτσί, που διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προχθές, Τετάρτη, είναι γνωστός για τη θετική του στάση προς τη Δύση. Ως επικεφαλής διαπραγματευτής της ιρανικής αποστολής είχε διαδραματίσει ρόλο κλειδί στη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το 2015. Η συμφωνία τορπιλίστηκε τρία χρόνια αργότερα μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από αυτήν. Το καλοκαίρι του 2022 απέτυχαν προσπάθειες για την αναβίωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.