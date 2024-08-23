Περισσότεροι από 700 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κάνει δημοσιεύσεις σε ιστότοπο υπέρ των αυτοκτονιών αναζητώντας κάποιον να πεθάνει μαζί του, σύμφωνα με έρευνα του BBC.

Ο ιστότοπος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, έχει μια ενότητα μόνο για μέλη, όπου οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ταίρι αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με την έρευνα του BBC, πολλές διπλές αυτοκτονίες έχουν συνδεθεί με τις αναρτήσεις (τα threads) στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Η έρευνά του BBC διαπίστωσε επίσης ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λογισμικά για να «στοχεύει» ευάλωτες γυναίκες.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ο 28χρονος γιος της Angela Stevens, Brett, ταξίδεψε από το σπίτι του στα Midlands στη Σκωτία για να συναντήσει μια γυναίκα με την οποία είχε έρθει σε επαφή στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Το ζευγάρι νοίκιασε ένα Airbnb και αυτοκτόνησε μαζί.

«Μου λείπουν τα πάντα από τον Brett, το χαμόγελό του, το γέλιο του», λέει η Angela.

Μετά τον θάνατο του γιου της, πέρασε χρόνια ερευνώντας τον ιστότοπο υπέρ των αυτοκτονιών - ειδικότερα, το νήμα των συνεργατών.

«Είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος», λέει η Angela.

Το συγκρίνει με μια σκοτεινή έκδοση εφαρμογής γνωριμιών.

Η ιστοσελίδα ενθαρρύνει τους χρήστες να τερματίσουν τη ζωή τους - και δίνει οδηγίες για το πώς να το κάνουν.

Η ανάλυσή του BBC βρήκε περισσότερες από 5.000 αναρτήσεις στον ιστότοπο από ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Μια έρευνα του BBC τον Μάρτιο διαπίστωσε ότι περισσότεροι από 130 Βρετανοί μπορεί να έβαλαν τέλος στη ζωή τους μετά τη χρήση μιας χημικής ουσίας που προωθεί ο ιστότοπος.

Η ομάδα του BBC δημιούργησε έναν ανώνυμο λογαριασμό και ανέλυσε τον αριθμό και το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Τα μέλη δημοσιεύουν την ηλικία, το φύλο, την τοποθεσία και την προτιμώμενη μέθοδο θανάτου, αναζητώντας κάποιον να πεθάνει μαζί τους.

Στην έρευνά το BBC διαπίστωσε ότι τα τελευταία 2 χρόνια ορισμένοι χρήστες του φόρουμ είχαν ταξιδέψει ακόμη και στο εξωτερικό για να συναντήσουν ταίρι αυτοκτονίας.

Στο «στόχαστρο» ευάλωτες γυναίκες

Σύμφωνα με την ίδια πηγή είναι γνωστές δύο περιπτώσεις όπου άνδρες από τις ΗΠΑ ταξίδεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσουν και να «βοηθήσουν» ευάλωτες νεαρές γυναίκες στα σχέδιά τους για αυτοκτονία.

Σε μια περίπτωση, ένας άνδρας από τη Μινεσότα πέταξε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έμεινε σε ένα ξενοδοχείο για περισσότερο από μια εβδομάδα με μια 21χρονη γυναίκα που είχε γνωρίσει στον ιστότοπο.

Την 11η μέρα που μοιραζόταν το δωμάτιο ξενοδοχείου, η νεαρή γυναίκα κατάπιε μια τοξική χημική ουσία και πέθανε.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν όταν πήρε την ουσία και κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν συνειδητοποίησε τι είχε κάνει.

Συνελήφθη και ανακρίθηκε από την αστυνομία, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κατηγορίες και του επέτρεψαν να ταξιδέψει και να επιστρέψει σπίτι του.

Σε μια δεύτερη περίπτωση, ένας άνδρας από τη Φλόριντα φέρεται να κανόνισε να συναντήσει 4 άτομα με τα οποία είχε επικοινωνήσει στον ιστότοπο - ένα από αυτά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνά διαπίστωσε ότι σε μια περίπτωση έδωσε όπλο σε μια γυναίκα στις ΗΠΑ.

Εντοπίστηκε από την αστυνομία πριν προλάβει να πραγματοποιήσει το σχέδιο αυτοκτονίας της.

Αυτός ο άνδρας παραδέχτηκε επίσης ότι ταξίδεψε στο Λονδίνο και γνώρισε μια νεαρή Βρετανίδα σε ένα ξενοδοχείο.

Δεν είναι γνωστό ποια ήταν αυτή η γυναίκα ή τι της συνέβη. Ο άνδρας δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα.

Τι μπορεί να γίνει;

Η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση εισήγαγε τον Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο το 2023, ο οποίος είπε ότι θα επέτρεπε στη ρυθμιστική αρχή, Ofcom, να ενεργήσει κατά του ιστότοπου.

Η νέα κυβέρνηση λέει ότι είναι προσηλωμένη στον νέο νόμο και «αποφασισμένη να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτόν τον επιβλαβές ιστότοπο».

Ένας εκπρόσωπος είπε: «Θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις νέες προστασίες το συντομότερο δυνατό».

Η Ofcom εξακολουθεί να διαβουλεύεται για τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής του νόμου και οι εξουσίες επιβολής της δεν θα τεθούν σε ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Μετά από προηγούμενες αναφορές του BBC, ήρθε σε επαφή με τους διαχειριστές του ιστότοπου.

Η ρυθμιστική αρχή παραδέχεται ότι επειδή ο ιστότοπος είναι μικρός και εδρεύει στις ΗΠΑ, θα είναι «αρκετά δύσκολο» να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον του.

Αλλά κατά τη διάρκεια της έρευνας του BBC για τον ιστότοπο, διαπιστώθηκε ότι ένας από τους κύριους συντονιστές είναι μια γυναίκα με έδρα τη δυτική Αγγλία.

Δεν κατονομάζεται λόγω ανησυχιών για την ψυχική της υγεία.

«Επικοινωνήσαμε [με τον ιστότοπο] και τους είπαμε ότι αυτό ήταν παράνομο, το ότι προωθούσε την αυτοκτονία», είπε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ofcom (ρυθμιστικής Αρχής), Melanie Dawes και πρόσθεσε: «Αρχικά σταμάτησε να είναι διαθέσιμο για χρήστες του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά το επανέλαβαν τώρα».

Οι οικογένειες των πενθούντων λένε ότι ο ιστότοπος προωθεί άμεσα την αυτοκτονία - κάτι που είναι παράνομο στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε αυτό γίνεται διαδικτυακά είτε εκτός.

